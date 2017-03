Solberg: Regjeringen visste ikke om manglende terrorsikring

ANNONSE

Statsministeren var tirsdag sistemann ut i kontrollhøringen på Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler. Der erkjente hun at arbeidet har tatt for lang tid.

– Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det. Det var da man først så at det lå dårligere an, sa Solberg.

Legger skylden på POD

I sin rapport konkluderer Riksrevisjonen med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, og kritiserer etatene for mangelfullt samarbeid.

– Det er alvorlig at vi ikke har kommet lenger, sier Solberg, som samtidig framholder at beredskapen har blitt løftet til et helt annet nivå etter 22. juli.

– Dette har systematisk blitt fulgt opp, slår hun fast.

I høringen la Solberg delvis skylden på Politidirektoratet (POD) for å ha feilinformert om situasjonen. I 2015 rapporterte POD til Justisdepartementet om at arbeidet var i rute, noe Solberg betegner som "en alvorlig feil".

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, sier statsministeren.

– Sensasjonell

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) betegner statsministerens uttalelse som "sensasjonell".

– Vi har fått en meget sentral innrømmelse, nemlig at hun slutter seg til at det tok for lang tid og var for dårlig, sier Kolberg til NTB.

Saken kan bli alvorlig for Solberg, mener han.

– Det må bety at hennes statsråder ikke har holdt henne løpende orientert om hva som er situasjonen på et område som ikke bare er parlamentarisk viktig, men viktig for befolkningen. Her har regjeringen rett og slett forsømt seg, sier Kolberg, som også er overrasket over at statsministeren nærmest gir Politidirektoratet skylden.

– Det er ikke parlamentarisk ryddig, mener han.

Overholdt ikke fristen

Tidligere på dagen forklarte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) seg i høringen. De erkjente begge at verken Forsvaret eller politiet klarte å holde regjeringens selvpålagte frist for å få på plass sikring av nøkkelobjekter.

Dette skulle vært på plass innen 1. januar 2014, med mulighet for ett års utsettelse. Men først etter terrorangrepet 22. juli – og etter at Riksrevisjonen begynte å grave i saken – ble det fart i arbeidet.

I dag er det utarbeidet planer for sikringstiltak for 80 prosent av både militære og sivile objekter, ifølge Søreide

– Det tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse, og det var mer omfattende og kostnadskrevende å etablere selve sikringstiltakene enn hva man forutså da forskriften ble vedtatt, sa Søreide, som framholdt at Forsvaret i samme periode har måttet forholde seg til en ny sikkerhetssituasjon.

"Øyeblikksbilde"

Amundsen mener på sin side at Riksrevisjonen gir et "øyeblikksbilde" av situasjonen, og at politiet og Forsvaret i dag samarbeider meget bra. Overfor NTB vil han imidlertid ikke svare på om PODs feilinformering vil få noen konsekvenser.

– Vi har i dag en helt annen styringsdialog enn før jeg tiltrådte, er alt justisministeren vil si.