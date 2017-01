Solberg: Velstanden skapes sammen med andre

ANNONSE

OSLO (Nettavisen, NTB): Statsminister Erna Solberg (H) innledet sin nyttårstale til folket med å vise til Norges avhengighet til andre land- både når det gjelder handel og sikkerhet.

- Derfor er jeg glad for at Norge igjen har etablert et normalt samarbeid med Kina, sa hun.

Se hele Solbergs nyttårstale

- Vi står tryggest når vi står sammen med andre land som deler våre demokratiske verdier. Historien om Norge viser at både vår velstand og trygghet skaper vi best sammen med andre, sa Solberg i sin tale.

Roste kreative hoder

I sin tale pekte hun på at Norge trenger dristige kvinner og menn, kreative hoder, til å skape fremtidens gjennombrudd, blant annet innen forskningen.

Hun nevnte flere eksempler på enkeltmennesker som har oppnådd noe gjennom mot og initiativ.

Hun fortalte om forskeren James Lorens og bedriften BerGenBio som har utviklet en ny kreftmedisin, om legen Christian Mide som har funnet opp en sprøyte som enkelt og sikkert kan koble fra brukte sprøytespisser, om Jimmy Pedersen og Kafé X som tilbyr rusfrie aktiviteter til mennesker med rusproblemer i Tromsø og om sykepleier Mohsen Jamei, som flyttet middagen på Bjørkelia bokollektiv på Gjøvik fra midt på dagen til klokken halv fire.

Ernæringsansvarlig Mohsen Jamei, som lanserte ideen på Bjørkelia, ble nevnt i statsministerens nyttårstale.

– Resultatene er fantastiske. De eldre har gått opp i vekt, sover bedre om natten og er mer aktive, sa statsministeren.

Statsministeren besøkte nylig Bjørkelia og spiste middag med beboerne der og uttrykte også da begeistring for opplegget, skriver Oppland Arbeiderblad.

- De inspirerer oss, sa Solberg om disse fem.

La oss bruke det nye året til å heie fram de som skaper de nye jobbene

- La oss bruke det nye året til å heie fram de som skaper de nye jobbene, sa hun videre.

Hverdagsintegrering

Solberg tok igjen opp et tema hun har snakket om i fjor - hverdagsintegrering, og hun trakk fram et eksempel med en kvinnelig bussjåfør med somalisk bakgrunn.

Aisha Ali Mohammed kjører buss i Oslo.

- Hun har fått kritikk for at hun gjør en manns arbeid og for at hun bruker bukser. Men hun har også fått kritikk av etniske nordmenn fordi hun kjører buss med hijab, sa statsministeren og fortsatte:

- Er du så heldig å havne på hennes buss, håper jeg du gir henne et varmt smil. Da bidrar du til hverdagsintegreringen.

Statsminister Erna Solberg (H) holder sin nyttårstale i statsministerboligen.

Takket kongen

Hun takket også kong Harald for at han snakket om integrering i sin tale på nyttårsaften.

- Kongen pekte på at vi skal kjenne at vi på tross av vår ulikhet er ett folk. Talen gjorde et sterkt inntrykk. Den viser veien fremover, sa Solberg.

Kong Harald snakket i sin nyttårstale på nyttårsaften om den norske kulturarven og om at vi må ville hverandre vel.

- Min erfaring er at ved å stå trygg i bevisstheten om egen arv, kan man lettere møte andre med et åpent sinn, sa kongen.

Les også: Kong Harald: - Det er viktig å være røttene våre bevisst

På nyttårsaften la statsminister Erna Solberg ut denne nyttårshilsenen på Facebook: