Solberg: Ytterpunktene må ikke vinne fram

– Det er ekstremt viktig å passe på at de to ytterpunktene – de som er ekstreme islamister og de som hater muslimer – ikke får tilføre hverandre næring, slik at det skaper større fremmedfrykt i vårt samfunn, sier Solberg til NTB.

Hun er på offisielt besøk i Kina, men det antatte terrorangrepet i Norges naboland har satt sitt preg på besøket.

En 39-år gammel usbeker, som angivelig sympatiserer med ekstremistgruppen IS, skal ha stått bak villmannskjøringen som kostet fire mennesker livet i en gågate i sentrum av Stockholm.

– Det er der den fremste trusselen for terror i Europa er i dag. Også i Norge er vurderingen at den største trusselen og sannsynligheten for terrorhandlinger kommer fra islamsk ekstremisme, sier statsministeren.

– Må forebygge

Solberg møtte lørdag ordføreren i Shanghai, som startet møtet med å uttrykke sympati og medfølelse med den norske regjeringssjefen for angrepet i nabolandet Sverige.

Solberg frykter at enkeltpersoner kan la seg inspirere av hendelser som det man opplevde i Stockholm.

– Derfor er det ekstremt viktig at vi forebygger rekrutteringen til ekstremisme. Vi har gjort mye siden vi la fram handlingsplanen i 2014, vi jobber med nye tiltak i den og vi har gjort mye internasjonalt, sier hun.

– PST sier at radikaliseringsrekrutteringen har gått ned i Norge. Men dette er en kamp du aldri kan gi opp, konstaterer hun.

Solberg viser til at regjeringen blant annet har styrket PST i kampen mot terror.

Fremmedkrigere

Utenriksminister Børge Brende (H) følger Solberg i Kina. Han mener kampen mot terror blant annet må føres ved å utveksle mer etterretningsinformasjon enn i dag og ved å følge utviklingen når det gjelder fremmedkrigere.

– Man har greid å stoppe ganske kraftig antallet fremmedkrigere som reiser inn i Syria og Irak, sier Brende til NTB.

– Når disse vender tilbake, utgjør de en potensielt stor trussel. Man må følge de bevegelsene nøye. Så handler det om finansieringen av voldelige ekstremister og ISIL, hvor vi har kommet et stykke på vei gjennom internasjonalt samarbeid. I tillegg har man også flere tiltak for å følge dem på sosiale medier, som er den viktigste rekrutteringskilden deres.

Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) endret i 2013 navn til Den islamske staten (IS), men enkelte vestlige ledere insisterer på å omtale gruppen ved dens gamle navn for å markere sin motstand mot gruppen.

