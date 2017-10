Solheim: – Katastrofalt gap mellom løfter og behov for klimakutt

Det er et katastrofalt gap mellom klimaløftene til verdens land og behovet for store utslippskutt, mener Erik Solheim, leder for FNs miljøprogram (UNEP).

UNEP presenterte tirsdag sin årlige rapport om globale utslipp av klimagasser.

– Fortsatt gjør vi ikke i nærheten av det som trengs for å redde millioner av mennesker fra en sørgelig framtid, sier Solheim.

Over 190 land fastsatte frivillige mål om utslippskutt under klimatoppmøtet i Paris i 2015. Hvis disse målene nås, blir verdens klimautslipp betydelig lavere enn om utslippene hadde fortsatt å øke uten noen begrensninger.

Men disse kuttene er sannsynligvis langt fra nok til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Forskere frykter svært alvorlige konsekvenser hvis oppvarmingen blir kraftigere enn dette.

Så langt er jorda blitt omtrent 1 grad varmere, og resultater av oppvarmingen er allerede tydelige mange steder i verden. I år har klimaendringene trolig påvirket flommer i Asia, skogbranner og flere kraftige orkaner, ifølge UNEP.

Neste uke møtes klimaforhandlere fra hele verden i Tyskland for å diskutere gjennomføringen av Parisavtalen. USAs president Donald Trump har imidlertid erklært at han vil trekke USA fra den globale klimaavtalen.

