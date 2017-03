Solhjell vil ha ny verdikommisjon

ANNONSE

– Den gang var det mange som syntes ideen om å diskutere verdier var litt teit. Men nå er det ingen som ler lenger. De fleste kan se at verdier som er viktige for mange, nå er under press, sier Solhjell til NTB.

Mandag presenterer han boka "Uro – Ei historie om Norges framtid". Der tar han opp bekymringer knyttet til ulikhet, migrasjon og verdipolarisering.

– Hvis man ikke er urolig for utviklingen i dag, er man enten litt dum eller så følger man ikke med, sier han.

Den tidligere SV-nestlederen foreslår at det lages et sett med verdier som det store flertallet i Norge deler. Lista skal gi et svar på hva det vil si å være norsk.

Fra Danmark

Inspirasjonen kommer fra Danmark, der den konservative regjeringen i fjor ba folk foreslå danske verdier. Et ekspertutvalg laget så en liste med 20 forslag, som så ble lagt ut til avstemming på nettet.

Resultatet ble ti offisielle danske verdier: Frisinnethet, likestilling, velferdssamfunnet, tillit, det danske språk, frivillighet og foreningsliv, hygge, den kristne kulturarven, frihet og likhet for loven.

– Det er altså ingen ny verdikommisjon i egentlig forstand jeg foreslår, men en bred samfunnsdebatt som vanlige mennesker kan engasjere seg i, sier Solhjell.

Han viser til at engasjementet i Danmark var stort. 2.425 forslag ble sendt inn og flere enn 300.000 avga stemme på nett.

Ikke etnisitet

Solhjell avviser ideen om at det å være norsk har med etnisitet å gjøre. I stedet vil han finne fellesverdiene som binder mennesker i Norge sammen, på tvers av religioner, livssyn, hudfarge, alder, kjønn og legning.

– Uten et opplevd verdifellesskap, finnes ikke et felles ansvar for samfunnet vi deler. Når det kulturelle og religiøse mangfoldet blir større, må verdifellesskapet bli sterkere, skriver han i boka.

I 2010 trakk et regjeringsoppnevnt utvalg fram ni verdier som "burde vektlegges" – demokrati, åndsfrihet, likeverd, likestilling, økonomisk og sosial likhet, solidaritet, toleranse, vitenskapelig tenkemåte og deltakelse i frivillig arbeid.

– Forsøket var godt, men fikk liten betydning, sier Solhjell. Han mener styrken i eget forslag ligger i at mange flere skal involveres og at debatten i seg selv er del av hensikten.