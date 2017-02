Solveig (107) feiret bursdag med broren, døtrene, barnebarn og oldebarn

ANNONSE

– Jeg vet ikke hva hemmeligheten er, sier Solveig Natalie Hagen til Bergensavisen (BA).

Hagen ble født i 1910, og har opplevd både 1. og 2. verdenskrig. Hun var seks år i 1916 da storbrannen i Bergen sentrum la 350 hus i aske. Hun var 34 år i 1944 da den store eksplosjonskatastrofen inntraff og tok livet av 158 mennesker. Da de første Festspillene ble avholdt i 1953 var hun 43 år gammel, og 62 år da Bergen ble storkommune i 1972.

– Jeg tror nok ikke at jeg blir så gammel, men det tror jeg ikke mor tenkte heller, sier Reidun Øvretvedt (76) til avisen.

Ordføreren: – En imponerende alder

Hun er datteren til Solveig Natalie Hagen, som søndag fylte 107 år og er en av Hordalands eldste. En nasjonal oversikt viser også at hun er en av landets lengstlevende.

Hun feiret sin siste bursdag hjemme da hun ble 105 år gammel, så flyttet hun inn på sykehjemmet

– Mamma har levd godt, og stort sett vært frisk. Men tross kreft og noen andre sykdommer, har hun holdt ut, forteller datteren, som mener at et aktivt liv har gjort at moren har levd så lenge.

Bursdagen ble feiret med kaffe, kaker og sang på Meland sykehjem på Frekhaug. Og selskapet var stort. Broren Nils (96), døtrene Reidun og Marit, fem barnebarn og ti oldebarn var til stede. Ordfører i Meland kommune, Øyvind Oddekalv, tok også turen.

– Det er en imponerende alder, og hun er en flott representant for Meland, sier ordføreren, som også var med på feiringen av 106-årsdagen.

– Hva tror du er hemmeligheten for å komme opp i en sånn alder?

– Jeg tror man må leve et godt liv, og verken dra det for langt i den ene eller andre enden. Også har det vel litt med gener å gjøre også, sier Oddekalv til BA.

Hordalands eldste

Men Solveig Natalie Hagen er ikke Hordalands eldste nålevende menneske. Det er nemlig bergenseren Ragnhild Oddfrid Haugen, som fyller 108 i april. Søsteren Gulovne Konstance Askildsendøde like før hun fylte 108 år, og Haugens mor rakk å bli 102 år gammel.

– Jeg føler ikke at jeg er så gammel, jeg. Og jeg sover aldri middag, det har jeg aldri gjort. Når de andre her på sykehjemmet går for å ta seg en hvil, tar jeg frem avisen og leser. Jeg må jo ha noe å gjøre på for å få tiden til å gå. Eller jeg løser kryssordet i Hjemmet, sa hun til Bergens Tidende da hun feiret 107-årsdagen sin i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrås statistikk, datert 1. januar 2016, var det totalt seks personer over 105 år i Hordaland. Totalt var det ifølge statistikken 111 personer som hadde rundet 100 år, skriver BA.

På verdensbasis viser de verifiserte dataene at det er franske Jeanne som har levd lengst, hun døde 122 år og 164 dager gammel i 1997.

Italienske Emma Morano (117 år) er verdens eldste nålevende menneske, og den siste gjenlevende, som man kjenner til, som er født på 1800-tallet.

Når eldrebølgen slår innover landet

Det blir stadig flere eldre i Norge, og i flere tiår har man snakket om en «eldrebølge». For det forventes at vi stadig lever lenger, og ifølge Statistisk sentralbyrå vil dette for alvor ta til rundt 2025.

SSB publiserte for noen år siden flere rapporter om hvilke utfordringer som venter det norske samfunnet. Blant utfordringene ser man at det fra 2025 er ventet en kraftig økning i andelen i befolkningen over 80 år.

Forskere ved Statistisk sentralbyrå spår at hver femte nordmenn vil være over 70 år når man ser en generasjon fremover, altså i år 2060.

I Norge regner man også med at andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 millioner.

