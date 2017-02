Solvik-Olsen i spørretimen: - Byrådslederen i Oslo snakket usant i Nettavisen-opptak

ANNONSE

Det omstridte dieselbilforbudet i Oslo ble tema i Stortingets spørretime onsdag, etter spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

- Samferdselsministeren sa i P4 26. januar at Oslo-byrådet ikke burde ha lyttet til meteorologenes advarsel om farlig luftforurensning og innført dieselbilforbudet i Oslo. Mener regjeringen at myndighetene ikke skal lytte til faglige advarsler, selv om det medfører sykdom og tap av liv? spurte Hansson.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avfeide imidlertid kritikken, og viste til et Nettavisen-intervju med byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

- Denne regjeringen mener vi skal lytte til faglige advarsler, og vi bør ha tiltak som er i tråd med det. Men jeg sa ikke til P4 at man ikke skulle gjøre det. Det jeg påpekte var at Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo sto på en livesending i Nettavisen og sa at "Nå lyser alle lampene rødt" og at "Vi må gå videre med å gjennomføre dieselbilforbudet", sa Solvik-Olsen.

KRITISERT: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ble kritisert av samferdselsministeren i Stortingets spørretime onsdag.

Se videointervjuet med Raymond Johansen lenger ned.

Les også: Hansson ut mot Solvik-Olsen: - Skal vi ikke følge faglige advarsler?

- Ingen røde lamper

Solvik-Olsen påpekte at det ikke var noen lamper som lyste rødt.

- Alle tall vi har fått viser at da Raymond Johansen sa det, så var det ingen røde lamper som lyste. Da var det grønne lamper. Da var det lav luftforurensning i Oslo, sa samferdselsministeren, og fortsatte:

- Dagen før hadde fagfolk sagt at det var en viss overhengende fare for at det kan bli dårlig luft. Ergo, det faglige grunnlaget for å innføre forbudet var til stede. Men da morgenen kom, da Raymond Johansen sa at nå blinker alle lamper rødt, så var det faktisk ikke sant, sa Solvik-Olsen.

Se Solvik-Olsen angripe byrådslederen:



Les også: Solvik-Olsen: Her tar Raymond Johansen feil

Les også: Oslo kommune bommet med dieselforbud

Han understreket samtidig at man skal lytte til faglige advarsler, og innrette tiltak etter det.

- Men når alle lamper lyser grønt, så ville det vært et argument for å ikke gå videre med forbudet. Dermed har ikke dette noe med hva fagfolk sier før og etter, men hva byrådslederen indikerer når han intervjues direkte av en journalist - der han rett og slett kommer med uriktige opplysninger, sa han i spørretimen.

Se det omtalte videointervjuet med Raymond Johansen:

Hansson: - Synsing fra statsråden



Rasmus Hansson sa at han reagerer på at statsråden bruker tid på å kritisere et akuttiltak som skal bedre luftkvaliteten i hovedstaden.

- Det var basert på bunnsolide råd fra alt som kan krype og gå, både nasjonalt og i Oslo, om faren for høy luftforurensing som var grunnen til at dieselforbudet ble iverksatt, sa Hansson, og spurte igjen:

SYNSING: MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener Solvik-Olsen synser om luftforurensing.

- Mener statsråden at hans klima- og meteorologiske synsing skal være viktigere for akuttiltak for å bedre Oslo-lufta enn de rådene som har kommet fra fagfolk?

- Jeg prøvde nettopp å si at det var ikke synsing som lå til grunn. Jeg påpekte, som jeg ble feilsitert på i åpningsspørsmålet fra representanten, at vurderingene fra Meteorologisk Institutt, det var ikke mitt argument. Mitt argument er at når byrådsleder Raymond Johansen står på nett-TV og sier at nå blinker alle lamper rødt, mens faktum var at de var grønne, da virker det som om det ligger feil premiss til grunn, svarte Solvik-Olsen.

- Det slo ikke til

«Høy luftforurensning forekommer oftest når det oppstår såkalt temperaturinversjon», skrev kommunen om bakgrunnen for forbudet.

Men Meteorologisk Institutt forklarte at dette ikke slo til.

- Inversjonen er ikke spesielt sterk i dag, og den er mindre kraftig enn mandag. Det er ikke så stor forskjell mellom temperaturen lenger opp, og det kom mer nedbør enn det vi hadde trodd, sa vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Totalt 20.000 bilister lot bilen stå under dieselforbudet.

Gunnar Stavrum: Unødvendig diesel-forbud plagde 20.000 bilister