Sp-forslag om statsborgerskap møter motbør

– Dette er et forslag som grunnleggende misforstår hva en stortingsrepresentants oppgave er, sier SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun framholder at stortingsrepresentantene representerer sine fylker, ikke bare borgere med stemmerett.

– Man representerer også for eksempel barn, umyndige personer og innvandrere. Med prinsippene til Senterpartiet kunne man like gjerne strøket barn fra manntallet.

– Unaturlig

Sp-nestleder og leder av partiets programkomité Ola Borten Moe sa fredag til NRK at det er «unaturlig» at mandatfordelingen på Stortinget baserer seg på antall innbyggere, slik det gjøres i dag, siden man må være norsk statsborger for å kunne stemme.

En annen mandatberegning, der utenlandske statsborgere ikke tas med, vil trolig gagne partier som Senterpartiet, mener NTNU-professor og ekspert på politisk kommunikasjon Toril Aalberg.

– Senterpartiet står jo sterkest i områder som ikke er så tett befolket. Andelen ikke-norske statsborgere er større i tettbygde strøk, som dermed vil få flere mandater, påpeker hun.

Også fra KrF-hold får forslaget kritikk. Nestleder Olaug Bollestad sier til NRK at de som ikke har stemmerett, trenger personer i Stortinget som taler deres sak.

Vil bare gi trosstøtte til nordmenn

I utkastet til nytt partiprogram, som etter det NTB kjenner til skal legges fram mandag, foreslår Senterpartiet også å fjerne trosstøtten til utenlandske statsborgere i Norge. Støtten bør utelukkende beregnes ut fra antallet norske statsborgere blant trossamfunnenes medlemmer, mener partiet.

– Alle i Norge står selvsagt fritt til å utøve sin tro på vanlig vis, men det er ikke nødvendigvis det norske fellesskapets jobb å betale for det, sier Borten Moe.

Men også dette stiller både SV og KrF seg kritiske til. Forslaget undergraver nøytraliteten i livssynspolitikken, mener Kaski.

– Statsstøtten går til å dekke aktiviteten i trossamfunnet. Hvis man bor i Norge og er aktivt medlem av et trossamfunn, er det merkelig at ikke det skal utløse støtte, sier hun. (©NTB)