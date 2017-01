Sp vil forby nikab i offentlige bygg

ANNONSE

Flertallet i partiets programkomité ønsker å «innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner». Det slås fast i deres nye utkast til partiprogram som blir lansert mandag, skriver avisen Dagen.

– Det gjelder ikke bare nikab, men også om du går med motorsykkelhjelm på hodet. Dette handler om at det er viktig å se hverandre i øynene for å bygge nødvendige relasjoner, sa lederen av Senterpartiets valgkomité, Ola Borten Moe, til Dagsavisen i helgen.

Han forklarer at de vil ha forbud i offentlig bygg og institusjoner, men ikke på offentlig sted, og viser til at en rekke andre land har gått inn for lignende forbud.

Dissens

Komitémedlem og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) tok dissens og sier hun ikke ser behovet for å innføre dette forbudet i Norge nå.

– Det er et drastisk tiltak og en ganske omfattende ordlyd når programmet omtaler offentlige bygninger og institusjoner. Jeg kunne forstått et forbud om det kun gjaldt skoler og i undervisningssammenheng, men dette går lenger. Da valgte jeg å stå utenfor, sier Toppe til Dagen.

Hun påpeker at offentlige bygninger innbefatter alt fra skoler til resepsjonen i kommunehus og offentlige sykehjem.

Tre av fire

Dagbladet skrev forrige uke at tre av fire nordmenn vil forby nikab i skolen og i høyere utdanning. Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen – og et forbud kan være på plass i løpet av året.

Kjersti Toppe håper partifellene vil ta til fornuft.

– Jeg ønsker at Sp skal ha en raus, forsiktig og klok tilnærming til disse spørsmålene, sier hun. (©NTB)

