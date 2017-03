Sp: Vil gjeninnføre Postens brevmonopol

ANNONSE

Senterpartiets landsmøte går inn for å gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 gram og lørdagsombæring. Det ble klart under avstemmingen om partiets programposter søndag.

Det var mindretallet i programkomiteen som vant fram, melder NTB.

Det var i februar i fjor at Posten for siste gang gikk ut med post på lørdager.

Posten hadde inntil i fjor også oppgaven med å dele ut 128.000 aviser på lørdag. Samferdselsdepartementet satte oppgaven ut på anbud, og det var transportselskapet Kvikkas som vant. De opplevde en rekke problemer i starten, og det kom mange klager.

Andre programvedtak fra Senterpartiets landsmøte i Trondheim:

Landsmøtet gikk søndag også inn for å beholde kjøpsfordelen for elbil, gradvis utfasing fram mot 2030.

Alle bæreposer skal være biologisk nedbrytbare.

Vil sikre at fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort eller sette inn spiral.

Vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystem til helsevesenet.

Senterpartiet vil gi alle elever rett til gratis leirskole.

Gratisprinsippet i høyere utdanning opprettholdes. Utenlandske studenter få studere gratis i Norge.

Forbud mot reklame for forbrukslån uten sikkerhet.

Tekniske hjelpemidler som helikopter, drone og scooter må kunne settes inn når man skal felle ulver som har gjort skade, mener Senterpartiets landsmøte.

Rovviltpolitikken må ha en utforming som ikke fratar folk beiteretten, heter det i et vedtak som ble gjort mot sentralstyrets innstilling.

Videreføringen av gratisprinsippet i høyere utdanning var en seier for Senterungdommen og leder Ada Arnstad.

Flertallet i programkomiteen ønsket å innføre studiepenger for utenlandsstudenter. Men motstanderne argumenterte med at det hever kvaliteten på studiene å ha et internasjonalt miljø og at dagens ordning gjør det mulig for de dyktigste studentene å komme til Norge selv om de ikke har mye penger.

- Dette er den beste søndagsnyheten vi kunne fått, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs, til NTB. Hun mener innføring av skolepenger for en bestemt gruppe, kunne ført til skolepenger for alle.

Nestleder Ola Borten Moe hadde gått inn for kutt i kjøpsstøtten til elbiler, men fikk flertallet mot seg.

- Senterpartiet vil ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men beholde kjøpsfordelene, heter det i landsmøtevedtaket.

Les også: Borch vil gjerne ha Navarsete som ny forsvarsminister