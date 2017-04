ANNONSE

Togtrafikken forbi stedet var en tid stanset, men klokken 10.40 melder politiet at brannvessenet har kontroll over situasjonen, slik at togtrafikken kan settes i gang igjen. Det skriver Drammens Tidende.

Gasstanken ligger ved en gate som heter Tømmerkrana, mellom Øvre Eikervei og jernbanelinjen.

Det er så langt ikke meldt om personskader.

Ifølge vår reporter på stedet er all trafikk inn i området sperret av.

Gassen skal ha kommet fra en overtrykksventil, og det skal ikke være snakk om farlig gass, skriver DT.

Nødetatene trapper ned på stedet.

