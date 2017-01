Spesialenheten henla sak mot Eirik Jensen

ANNONSE

Høsten 2013 hadde politiet, ved tidligere politimester i daværende Asker og Bærum politidistrikt, Ingrid Wirum, to møter med etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker, får Nettavisen opplyst.

På agendaen stod et kjent navn: Eirik Jensen.

Han var den gangen en betrodd og profilert polititjenestemann i Oslo politidistrikt. Nå var han mistenkt for å hjelpe hasjbaronen Gjermund Cappelen med å importere tonnevis med hasj til Norge siden begynnelsen av 90-tallet.

Et parti på 109 kilo hasj ble beslaglagt av politiet midt på natten i desember 2013. Cappelen hevder han fikk hjelp av Jensen til å importere omfattende mengder med hasj i en årrekke.

Jensen-sak henlagt

Mandag starter rettssaken mot Jensen og Cappelen. De er tiltalt for smugling, og medvirkning til smugling, av enorme mengder hasj. Begge er også tiltalt for grov korrupsjon, i tillegg er Jensen tiltalt for en rekke brudd på våpenloven (se egen faktaboks lenger nede).

Etter det Nettavisen kjenner til, hadde Spesialenheten i tidligere år fått tips fra personer i det kriminelle miljøet om at Jensen kunne være en utro tjener. En innledende etterforskning ble startet, men saken ble henlagt i 2009.

Én av grunnene til at saken ble henlagt var at Spesialenheten ikke hadde nok informasjon, og beviser, til å gå videre med saken.

- Vi er kjent med at Spesialenheten tidligere har henlagt en sak i 2009 mot Jensen som intet straffbart forhold. Det er ikke vanskelig å fremsette falske anklager i Norge, men de blir ikke bedre av at de gjentas, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Nettavisen, og sikter til Cappelens mange påstander mot sin klient.

Fakta: Gjermund Cappelen og Eirik Jensen

* Jensen har jobbet i Oslo politidistrikt siden 1977 og har blant annet ledet gjengprosjektet i Oslo. * Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 - 2013. I tillegg er han tiltalt for grov korrupsjon, ved å ha mottatt verdier for 2,1 millioner kroner. I tillegg er han tiltalt for en rekke brudd på våpenloven. * Politioverbetjent Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar 2014, og nekter all straffskyld. * Gjermund Cappelen (48) fra Bærum var tiltalt som hovedmann bak et omfattende nettverk som smuglet hasj fra første halvdel av 1990-tallet og fram til pågripelse i 2013. * Har erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj og en inntjening på opptil 125 millioner kroner. Har tilstått alt. * Har i avhør sagt at den omfattende smuglingen bare var mulig fordi han samarbeidet med politimannen og den tidligere lederen for politiets avdeling mot organisert kriminalitet, Eirik Jensen. Skal ikke ha navngitt andre samarbeidspartnere som leverandører eller kunder. * Cappelen er tiltalt i samme sak som Jensen. Tiltalen mot ham er på innførsel av 16,2 tonn hasj. Han er også tiltalt for grov korrupsjon. KILDE: Nettavisen/NTB

Har nektet avhør

Spesialenheten bekrefter også Nettavisens opplysninger.

John Christian Elden er forsvarer for Eirik Jensen.

- Vi har tidligere hatt etterforskningen mot ham, ja, men saken ble henlagt. Dette blir en del av det som kommer opp i retten mandag, jeg ønsker derfor ikke å fortelle noe mer, sier leder for Spesialenheten Jan Egil Presthus til Nettavisen.

Nettavisen får også opplyst at kriminelle ikke har latt seg ønske å avhøre i Jensen-saken, og har vært i kontakt med én av dem som ikke har ønsket dette.

Det er godt kjent i allmennheten at Jensen lenge har vært en kontroversiell politibetjent.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus (arkivfoto).

I 2009 overtok Einar Ass som leder i Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo. Ifølge Nettavisens kilder var den nye lederen svært skeptisk til Jensens kontroversielle og uortodokse arbeidsmetoder.

Jensens omgang med informanter, hans manglende rutiner for å logge og registrere kontakt ble til slutt uutholdelig. I 2014 omtalte Dagsavisen også at Jensen, mot sin vilje, ble forflyttet til ny jobb i strategisk stab.

Ifølge avisen brukte også Jensen advokat mot sin egen sjef. Dette skjedde under ett år før han ble arrestert og siktet for korrupsjon i februar 2014.

- Jensen godtar våpen-bot

Tiltalen strekker i periode 2004 - 2013, og Jensen må blant annet svare på at han angivelig skal ha mottatt penger og verdier for 2,1 millioner kroner.

Cappelen erkjenner straffeskyld etter tiltalen. Han har også tidligere uttalt at hele saken er en tragedie for alle involverte parter.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld for narkotikakriminalitet, og grov korrupsjon. Elden bekrefter at han godtar en bøtereaksjon for bruddene på våpenloven.

Gjermund Cappelen er medtiltalt i saken med Jensen. Dette bildet er fra en annen rettssak, som er en del av Jensen-saken.

- Dersom retten gir ham en bot for å ha hatt våpen på politihuset, og de andre forholdene, skal de få lov til det. Han erkjenner å ha hatt våpen slik tiltalen beskriver, sier Elden til Nettavisen.

I tiltalen går det frem at det ble funnet en rekke våpen da politiet utførte ransakelser flere steder. Det ble blant annet funnet våpen i en skittentøyskurv, i en madrass på et soverom, i en plastkasse og i et kjøleskap.

Verken Liv Øyen, Ingrid Wirum eller Einar Aas har ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen.