Spesialenheten henlegger narkosak mot Oslo-politiet

Det var to agenter som hadde infiltrert narkoligaen Nokas-raneren Metkel Betew var mistenkt for å være en del av, som var i Nederland og hentet 50 kilo hasj. Operasjonen var godkjent av statsadvokat Alvar Krafft Randa, som blant annet konkluderte med at provokasjonen var nødvendig og ikke medførte en straffbar handling som ellers ikke ville ha funnet sted, skriver VG.

"Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist", skriver Spesialenheten for politisaker i sitt vedtak. Etterforskningen konkluderer med at måten operasjonen ble gjennomført på og hensikten med den, var innenfor rammene for hva politiet kan gjøre for å avsløre straffbare forhold.

Hasjpartiet ble overlevert ligaen og endte til slutt opp i Oslos gater – utenfor politiets kontroll.

"Når likevel politiet mistet kontrollen over narkotikaen, legger Spesialenheten til grunn at dette skyldtes at spaningslagene i felt de første dagene etter overleveringen måtte forholde seg på en slik måte at de ikke avslørte, eller skapte mistanke om politioperasjonen som involverte politiagentene", skriver Spesialenheten.

– Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, sier leder Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.