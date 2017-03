Spesialenheten henlegger sak om lekkasjer av lydlogger til pressen

ANNONSE

I februar i fjor omtalte VG nyheten om at den tidligere journalisten og forfatteren Geir Selvik Malthe-Sørenssen hadde lurt spiondømte Arne Treholt og hans advokat Harald Stabell.

Avisen skrev at Malthe-Sørenssen hadde lovet å skaffe Stabell og Treholt informasjon fra en hemmelig kilde som skulle være en agent i Forsvarets etterretningstjeneste og ha tilgang til viktige bevis. Informasjonen skulle ifølge Malthe-Sørenssen bidra til å gjenåpne spionsaken til Treholt.

Geir Selvik Malthe-Sørenssen (bildet) etterforskes av politiet for å ha lurt advokat Harald Stabell (arkivfoto).

Politi og advokater etterforsket

Den hemmelige kilden viste seg å være oppdiktet. I realiteten var det den svenske bruktbilselgeren som er dømt både for drap og bedrageri.

I lydloggene fra politiet, som VG publiserte i en artikkelserie, gir Malthe-Sørenssen instrukser om hvordan skal opptre og bløffe overfor Stabell.

Nettavisen sitter også på lydopptakene, men har ikke publisert dem.

Advokat Harald Stabell (arkivfoto).

Kort tid etter VGs avsløring meldte Nettavisen nyheten om at Spesialenheten skulle etterforske politiet i Asker og Bærum om lekkasjene var kommet fra dem. Spesialenheten etterforsket også advokater som hadde tilgang til materialet. Én av dem var Victoria Holmen, som benektet at lekkasjene var kommet fra hennes kontor.

Forventet henleggelse

- Saken som gjelder lekkasjer fra kommunikasjonskontroll (lydlogger) er henlagt av Spesialenheten. Etterforskningen har ikke frembrakt opplysninger som underbygger at noen av de som er avhørt som mistenkt i saken står bak lekkasjene. Saken er for alle som har vært avhørt som mistenkt henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist, sier leder for Spesialenheten Jan Egil Presthus til Nettavisen.

Den mistenkte advokaten er glad for at saken er endelig avgjort.

Visepolitimester i Asker og Bærum Terje Nybøe (arkivfoto).

- Henleggelsen var ikke overraskende, jeg hadde ikke forventet noe annet. Det har tatt sin tid og jeg er glad for at de endelig er ferdige med denne saken.

Fortsatt under etterforskning

Visepolitimester Terje Nybø i Oslo politidistrikt avdeling Asker og Bærum har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Ulike avdelinger i Oslo politidistrikt etterforsker Malthe-Sørenssen for en rekke forhold. Det foreligger ennå ikke endelig påtalebeslutning i noen av sakene.

Treholt-forfatteren er blant annet fortsatt siktet i en sak om grov korrupsjon, hvor en tidligere politimann først fikk et forelegg på 25.000 kroner for brudd på taushetsplikten og for å ha søkt i politiregistre uten tjenstlig grunn.

Forelegget ble senere redusert til 20.000 kroner.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra Malthe-Sørenssens forsvarer Trygve Staff.

