Spesialenheten: Jensen hadde overforbruk på 1,67 millioner

Forbruksanalysen for årene mellom 2004 og 2011 fra Spesialenheten for politisaker ble lagt fram i Oslo tingrett mandag. Det største beløpet gjelder 2009, da enheten mener å kunne dokumentere et overforbruk på 418.000 kroner, skriver VG.

Medtiltalte Gjermund Cappelen hevder han har betalt Eirik Jensen 8,5 millioner kroner. Dette skal ha vært penger for å bidra til innførsel av store mengder hasj.

Eirik Jensen har på sin side avvist å ha mottatt penger av Cappelen, med unntak av tilbakebetaling av et lån i 2013. Han har i retten forklart at pengene er tjent på dykkerjobber, salg av røyket ål, gaver og inntekter på motorsykler og biler han har kjøpt og solgt.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, varsler at deres egen beregning av økonomien skal legges fram senere under den rundt fem måneder lange rettssaken. (©NTB)

