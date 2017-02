SPs ulve-video bruker reklametriks: Viser bilder av amerikanske hunder

ANNONSE

Senterpartiet la tirsdag ut en video som viser hunder drept av ulv, og spurte «Tror du på eventyr?», fulgt av bilder fra filmen «Danser med ulver». Deretter følger bilder av hundekadaver, ulver med blodige tenner og teksten «Men vi vet at virkeligheten er annerledes».

Amerikansk hund og ulv



Flere av bildene er derimot ikke av norske hunder. De er fra nettsiden Ammoland, som i fjor høst skrev flere artikler om hunder som var drept eller skadet av ulver i Wisconsin i USA. Ifølge nettsiden ble det fra bjørnejakta startet 1. juli til starten av oktober drept 48 hunder, i et område med rundt 900 ulv. I Norge er det cirka 90 ulver, der 25 av dem også holder til i Sverige.

OMDØMMEEKSPERT: Trond Blindheim

- Bildebruken kan lett angripes, de tar ikke utgangspunkt i virkeligheten slik den er. Det er mulig de bildene gir mer fryktappel enn de bildene som finnes fra Norge. Jeg kjenner det igjen fra min tid i reklamebransjen, da hentet man modellbilder fra Italia, fordi de brukte mindre klesstørrelser enn norske jenter, sier omdømmeekspert Trond Blindheim til Nettavisen.

- Hunde-bildene kan overføres slik sett, spiser en ulv en hund i Norge ser det slik ut. Det er for så vidt greit, de selger seg selv om man ser på partiet som et produkt.

Ukjent



Senterpartiets nestleder Borten Moe sier til Nettavisen at det er partiets kommunikasjonsavdelign som har laget videoen, men at han ikke har kjennskap til hvor innholdet er fra.

- Kan ikke slik bildebruk virke som ren propaganda - dersom hunder drepes av ulv så ofte i Norge, så burde det vel kunne brukes bilder fra Norge?

HUNDER: I Wisconsin i fjor ble 40 hunder drept av ulv. Bildene er også å se i Sps ulve-video.

- Det er ikke jeg som har laget filmen, og jeg vet heller ikke at hundene ikke er norsk, det har jeg bare fra deg. Det kunne sikkert vær brukt andre bilder, men det er ikke jeg som har laget den. Den er våre folk på kommunikasjonsavdelingen som har laget den, sier Borten Moe, men mener de uansett ikke er problematiske.

- Bildene kunne vært mye tydeligere på drapene enn de som er brukt. Vi kunne brukt bilder av norske dyr, som fremdeles er i liv. Det er uproblematisk at det eventuelt ikke er norske hunder.

- SP fordummer velgerne



Videoen har fått kritikk fra flere hold, og medierådgiver Haakon B. Schroder er heller ikke særlig imponert over den.

SENTERPARTIETS nestleder Ola Borten Moe.

- Dette er ingenting å få hakeslepp av. Det virker som om SP vil overbevise oss om at ulven er et rovdyr. Alle som er mer enn fire år gamle skjønner at ulven har skarpe tenner og liker lukten av blod. SP fordummer velgerne med videoen, og det er faktisk verre enn blodet og lemlestingen av hund og sau som vises. Politisk propaganda bør han et snev av eleganse. Videoen er lurvete hastverksarbeid som ikke bringer noe nytt inn i saken. Når budskapet er at ulven er glad i kjøtt og blod blir det like banalt som å lage en film for voksne om at jorda fortsatt er rund, sier Schroder til Nettavisen.

MEDIERÅDGIVER Haakon B. Schroder.

By og bygd



Senterpartiet har steget veldig på gallupene den siste tiden. jennomsnittet av åtte stortingsmålinger publisert i januar, gir Senterpartiet en oppslutning på 7,8 prosent. Det er Senterpartiets sterkeste måned siden nettstedet startet sine beregninger i januar 2008.

- Sp har steget veldig, blant annet med ulvedebatt. De bidrar til å skape sterk polarisering mellom by og land. Et bilde av at by-folka ser «Danser med ulver», mens landsbygda lever med glefsende ulver. De har er enkelt politisk prosjekt; bygd og bønder må få det bedre.

Vi advarer mot sterke bilder: