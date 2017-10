Arbeidet på Sørlandsbanen gikk raskere enn antatt, og søndag var det slutt på buss for tog mellom Vennesla og Kristiansand.

Fyllingen på Aukland ble revet vekk under flommen på Sørlandet forrige helg. Opprinnelig var det varslet at Sørlandsbanen ville være stengt til natt til tirsdag. I løpet av helgen ble dette fremskyndet til natt til mandag. Men allerede klokken 13.30 søndag ettermiddag kunne Bane Nor melde at Sørlandsbanen er åpen igjen.

Det har vært arbeidet døgnet rundt for å bli ferdig så fort som mulig, opplyser områdedirektør Stian Wesøy. Arbeidet natt til søndag og i formiddagstimene gikk langt raskere enn ventet.

– Det ble tjent inn utrolig mye tid på god planlegging og koordinering av arbeidene, sier Wesøy.

