Øst-Finnmark varmest i Norge - for tredje dag på rad

Mens søringene hutrer, finner finnmarkingene fram badetøyet.

OSLO (Nettavisen): For tredje dag på rad var det Øst-Finnmark som onsdag var varmest i landet. Gradestokken på målestasjonen i Pasvik nådde helt opp i 23,3 grader Celcius, melder Meteorologisk institutt.

- Sommeren har kommet



- Ta på badeshortsen og finn et vann, oppfordrer iFinnmark i et oppslag.

- Det er sommeren som har kommet, det er jeg helt sikker på nå, sier Tor Kyrrø, daglig leder i Fagermo gartneri, til avisa og forteller om strålende blomstersalg på torget i Kirkenes denne uka.

I Sør-Norge var det stedvis varmere i vann enn på land onsdag. Lufttemperaturer i spennet fra 10 til 19 grader klokka 19 vitnet ikke akkurat om høysommer.

Kirkenes onsdag: På Instagram deler folk bilder av lyse sommernetter i nord.

Hetebølge rundt Middelhavet



I landene rundt Middelhavet har de en hetebølge å stri med. I den greske hovedstaden nådde temperaturen opp i 39 grader, og myndighetene måtte stengte turistattraksjonen Akropolis og andre fortidsminner for besøk i flere timer onsdag på grunn av varmen, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Sigdal i tet med 31,8 grader

Så langt inn i den norske sommeren er det Sigdal (Nedre Eggedal målestasjon i Buskerud) som har varmerekorden med 31,8 grader. Den kom 27. mai.

Det har ikke vært mange dager med temperaturer over 20 grader på målestasjonene. En oversikt fra Meteorologisk institutt tirsdag viste ni slike dager på Blindern, seks i Kristiansand, én i Bergen, to i Trondheim, én i Bodø, to i Tromsø - og sju i Kirkenes.

