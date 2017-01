Ståhjuling tok fyr inne i bolig

ANNONSE

(ta.no): Klokken 08,40, fredag morgen, fikk nødetatene melding om en brann på en adresse på Rabben i Skien. Politiet meldte at en Segway hadde tatt fyr inne i boligen, og politi, brann og ambulanse satte kursen mot stedet.

Det skriver TA.

Senere skulle det vise seg at det ikke var en Segway, men en ståhjuling av merket Smartboard, melder Varden.

Ved 09-tiden melder politiet at brannen er slukken, og at den brennde gjenstanden er tatt ut av huset. Brannen skal få ført med seg en del røyk i boligen, men det er foreløpig ikke oversikt over om boligen har fått andre skader.

Det er ikke meldt at personer skal ha kommet til skade som følge av hendelsen.

Det er ikke en segway, men et motorisert balansebrett. Ingen skader på boligen. — Politiet Telemark (@polititelemark) 13. januar 2017