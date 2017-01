Stang vurderer å kjempe mot Tetzschner

ANNONSE

– Michael tok kampvotering mot Inge Lønning i sin tid, så han er en som tåler å bli utfordret, sier Stang til avisa.

Dermed går det mot et enda mer spennende nominasjonsmøte enn antatt. Ifølge DN foregår det en mobilisering for statssekretær Fabian Stang til tredjeplassen som stortingsrepresentant Michael Tetzschner har i dag. Den tidligere Oslo-ordføreren er nå statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Stang sier han ennå ikke har bestemt seg for om han vil utfordre nominasjonskomiteens innstilling, der han ble satt opp på åttende plass. Og hvis han gjør det, vet han heller ikke hvem han vil utfordre. Men han ser flere grunner til at det er Tetzschner han bør kjempe mot.

– Michael og jeg er 62, hvite og menn, advokater med møterett for Høyesterett og vi bor på Oslo vest. Så hvis vi skal se på helheten på listen, passer det jo å ta opp kampen der, sier Stang.