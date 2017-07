Staten anker Farida-saken til Høyesterett - støttegruppa fortviler

11 år gamle Farida og hennes familie vant mot staten både i tingretten og lagmannsretten. Nå anker staten til Høyesterett.

OSLO (Nettavisen, Oppland Arbeiderblad, NTB): Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres ble trukket tilbake. Da tingretten behandlet saken i oktober 2015 fikk familien medhold i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse var feil. I juni opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen.

Det ble felt gledestårer både hos venner og støttespillere på Dokka i Oppland da lagmannsrettens kjennelse var klar i juni. Farida selv fortalte via Skype om gledesscener hos familien i stua i Kabul.

- Nå håper vi Farida kan komme tilbake og begynne på 7. trinn til skolestart i høst, uttalte Kathrine F. Rosenberg til Oppland Arbeiderblad den gangen. Nå har familien selv og støttespillerne fått seg en kalddusj med statens anke.

UNE mener at en dom som falt i lagmannsretten i oktober, har mange likheter, men likevel førte til en annen avgjørelse, og derfor anker de til Høyesterett.

– Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skriver UNE i en pressemelding.

Kom til Norge i 2011 - returnert i 2015



Farida og moren kom til Norge i 2011, og faren kom etter året etter. Siden familien var gjenforent, ble familiens midlertidige oppholdstillatelse tilbakekalt i 2013.

UNE skriver at de to dommene skilte lag i hvorvidt det skal vurderes om det er forholdsmessig å tilbakekalle oppholdstillatelsen veid opp mot andre forhold. "Departementet har uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en slik vurdering", skriver UNE.

- Frustrert og lei oss

Siden familien ble tvangsreturnert, har Faridas skoleklasse og lokalsamfunnet på Dokka i Oppland jobbet for å samle inn penger til rettssaken og for å sende penger til familien, som bor på en hemmelig adresse i Kabul.

- Vi er frustrerte og lei oss over at UNE har valgt å anke saken til Høyesterett, sier Torunn M. Lunde i støttegruppa for Farida i lokalsamfunnet i Dokka til nettavisen.

Hun mener den andre saken UNE viser til har få paralleller med Farida-saken. Lunde sier Farida-saken har satt sitt preg på lokalsamfunnet etter at jenta og moren ble returnert til Afghanistan.

- Mistet en familie

- Vi har mistet en liten familie, en familie vi var på hils med når vi møttes på SFO eller på fritidsaktiviteter. Selv så lang tid etterpå er det et stort engasjement rundt saken her og noe folk snakker om, sier Lunde.

På grunn av rettsferie kan det fort bli november/desember før saken er avgjort i Høyesteretts kjæremålsutvalg, mener Lunde som håper at familien kan få komme til Norge i ventetiden, siden de så langt har vunnet i alle rettsrunder.

- Vi vet at dette er noe advokaten jobber for, og vi er veldig spent på om det lar seg gjøre, sier Lunde til Nettavisen.

Hun har ikke selv snakket med familien etter at staten bestemte seg for å anke til Høyesterett, men sier familien har fått beskjed via andre i støttegruppa.

Fakta: Farida-saken

Farida, som da var fem år gammel, kom til Norge som flyktning sammen med sin mor i 2011. Da hadde de to vært på flukt i flere år.



Farida hadde aldri bodd i Afghanistan. Etter et år kom også Faridas far.



Farida og hennes familie fikk tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen etter myndighetenes mening falt bort da faren kom til Norge.

Familien klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold i Utlendingsnemnda (UNE). I februar 2015 ble de tvangsreturnert fra Dokka til Afghanistan.

Familien gikk til saken mot staten og vant både i tingretten og lagmannsretten. 27. juni fastslo Borgarting lagmannsrett at tilbakekallingen av asylstatus og oppholdstillatelse var ugyldig.

UNE mener domstolene det hersker usikkerhet om regelverket og har nå anket til Høyesterett. (Kilde: TV 2, Utlendingsnemnda)





