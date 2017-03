Staten vil ikke vurdere Utøya-naboenes forslag

ANNONSE

Naboene har lenge protestert mot Sørbråten, noe som førte til at staten har åpnet for en annen plassering, Utøykaia, langs Utstranda. Men heller ikke dette er ønskelig for naboene, som reagerer på at staten ikke vil vurdere flere alternativer, skriver Klassekampen.

Les også: Utøya-naboer føler de blir fremstilt som egoistiske og vanskelige

– Jeg konfronterte kommunalminister Jan Tore Sanner nylig med at han har sagt at staten ville se på alternative minnesteder, altså mer enn ett. Men jeg fikk til svar at det ikke var aktuelt å utrede flere steder enn Utøykaia, sier Harald Stabell, som er naboenes advokat.

Naboene har foreslått Brinken, en bakkekam ved E16 med utsikt mot Utøya. Den er allerede vurdert, men departementet gikk ikke videre med forslaget.

«Støttegruppen, som representerer overlevende og etterlatte etter 22. juli-hendelsene, ønsker ikke et minnested ved E16. Det mener jeg må vektlegges», skriver Høyre-statsråden til avisen. Støttegruppen har blant annet påpekt sjenerende støy i forbindelse med en planlagt utbygging av veien. Det ble også påpekt potensielle usikkerhet knyttet til «til erverv, planlegging og gjennomføring» på Brinken.

Lisbeth Røyneland, som leder for den nasjonale støttegruppen sier forslaget fra dem og AUF om Utøykaia er ment som en utstrakt hånd til naboene for å unngå rettssak.

Les også: Stabell: - Utøyakaia er ikke interessant for naboene

AUF gikk inn for å legge 22. juli-minnesmerket til kaia ved Utøya.

(©NTB)