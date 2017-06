Statsbygg: Slik kan nytt minnested på Utøyakaia bli

ANNONSE

Striden om Utøya-minnesmerket har pågått i flere år. Nå konkluderer Statsbygg med at Utøyakaia er egnet som et nasjonalt minnested.

Dermed ligger det an til at det omstridte minnesmerket på Sørbråten, blir vraket. Beslutningen skal tas før sommeren.

- Analysen av området viser at den nordligste delen av tomten er best egnet for plassering av minnested. Visuell kontakt med Utøya, brygga og nærhet til vannet er lagt til grunn i denne vurderingen. Plasseringen ligger også skjermet og lunt for besøkende og naboer, skriver Statsbygg i sin analyse.

Torsdag overlverte de sin rapport til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsbygg har vurdert tre ulike plasseringer for et minnested på Utøyakaia, og anbefaler dette forslaget:

ANBEFALINGEN: Statsbygg anbefaler en slik utforming av et minnested på Utøyakaia.

- Ikke turistattraksjon



Dersom det besluttes å gå videre med prosessen på Utøyakaia, anbefaler Statsbygg at følgende premisser legges til grunn:

* Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted.

* Ved utforming og håndtering av tekst og bruk av ofrenes navn, vil det være spesielt viktig å involvere de etterlatte. Lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet bør fremgå.

* Dagens aktiviteter og virksomhet på kaia opprettholdes.

* Nærmeste naboer skal skjermes i nødvendig grad. Det gjøres nødvendig tilrettelegging og trafikksikkerhetstiltak langs Utstranda.

* Minnestedet skal ikke tilrettelegges eller profileres som en turistattraksjon.

* Minnestedet plasseres innenfor lokalisering C (se tegning lenger ned).

* Videre medvirkning med AUF, Støttegruppen, lokalsamfunnet og andre berørte parter.



Slik ser de to andre alternativene ut (Artikkelen fortsetter under):

Alternativ A.

Alternativ B.





- 10.000 besøkende i året



Rådgivningsselskapet Mimir har også, på oppdrag fra Statsbygg, gjort en vurdering av antall besøkende et minnested på Utøyakaia kan få. De anslår at cirka 10.000 personer vil komme til å besøke stedet årlig.

De regner med cirka 6000 besøkende fra den regionale befolkningen, 3000 fra turisttrafikk og 1000 besøk fra pårørende og andre med tilknytning til hendelsene.

Etter å ha intervjuet ulike personer i reiselivsnæringen, konkluderer de med følgende:

«Turistene stiller generelt få spørsmål om 22. juli. Det er heller ingen stor interesse for å reise til Utøya. Ingen av respondentene tror at et minnested ved Utøyakaia vil fremstå som noen besøksattraksjon for deres turister», skriver Mimir i sin vurdering.

Sanner: - Verdig avslutning

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ber nå om at striden om minnesmerket ved Utøya legges vekk.

- Det er viktig at alle nå bidrar til at vi kan få en verdig avslutning på diskusjonen om minnested. Det er en stor belastning for mange berørte at det har vært en uavklart og opphetet diskusjon. Alle har nå et ansvar for at vi kan få en verdig avslutning og få realisert minnestedene, sa Sanner da han tok imot rapporten fra Statsbygg.

Sanner skal nå vurdere plassering av minnesmerket på Utøykaia opp mot det som var planlagt på Sørbråten, men sier han vil komme med sin beslutning før sommeren.

Naboer, som ikke ønsker et minnested så tett på der de bor, har varslet rettssak også dersom regjeringen nå velger Utøykaia.

VRAKES?: Det omstridte kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli på Sørbråten, blir nå trolig vraket.





