Stavanger: 20 ungdom truet elever inne på skoleområdet, en utsatt for vold

Elev angrepet inne på skolen.

Rundt 20 ungdommer tok seg torsdag inn på Randaberg videregående skole i Stavanger og truet elever inne på området.

Sparket og slått



Politiet ble varslet like før klokken 13, og sendte da flere patruljer til skolen.

- Det dreier seg om en konflikt mellom to personer, hvorav den ene er elev ved skolen. Det var cirka 20 stykker som oppsøkte den andre i skoleområdet, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik til Nettavisen.

- 20 Den fornærmede har blitt dyttet og sparket, men er ikke alvorlig skadd. Det er bare en person som har utført volden, men det ble også oppfattet skremmende for de andre elevene at det var så mange andre som kom, og også ubehagelig for de andre som har forsøkt å gå mellom.

En elev er blitt utsatt for vold ved å ha blitt sparket flere ganger. Politiet har opplysninger om mistenkte, samt avhørt flere vitner. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) 31. august 2017

Ifølge rektor Juliane Smith Wergeland skal et par personer ha gått mellom de to og fått stoppet angrepet.

- Det kom en gjeng inn på skolen og prøvde å provosere en elev. Ved hjelp av to-tre andre klarte de å stoppe det. Men de hadde sagt at de skulle komme igjen, og da valgte vi å kontakte politiet. Det er viktig for oss å beskytte elevene våre, sier hun til StavangerAftenblad (betalingsmur).

Patrulje på skolen



Politiet sendte flere patruljer til den videregående skolen, men inne da hadde de fleste av ungdommene forlatt stedet til fots eller med buss.

- Politiet stoppet bussen, og har også en mistenkt som har utøvd volden, sier Stavik.

Flere vitner er avhørt, og en patrulje ble på skolen ut dagen.

Den som utførte volden skal være i samme alder som den fornærmede, men operasjonsleder kan ikke si hvor vedkommende er elev når Nettavisen ringer.

Ingen av de to er kjent for politiet fra tidligere forhold.

- Vi har kontakt med en del av de det gjelder, og følger hendelsen videre.

