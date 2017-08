Stavanger: For andre dag på rad er det kastet stein fra bru over E39

Bil truffet i panseret.

For andre dagen på rad er det kastet stein ned fra en bru som krysser E39 i Stavanger. Denne gang er stedet Åsen.

«Person(er) på gangbru over E39 ved Åsen har kastet stein ned på bil. Skade på panser. Politi søker i området», meldte politi på Twitter klokken 19.23 torsdag kveld.

- Bilfører har fått en stein i panseret. Han har ikke noe signalement på den eller de som har gjort det, og personen eller personene var borte da patruljen kom til stedet. Vi snakker med eventuelle vitner, som kan ha sett noen som har vært i området, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik til Nettavisen.

Åsen ligger rundt halvannen kilometer fra onsdagens sted for steinkasting, på Våland.

Da ble to biler truffet i frontruta av stein.

Da var det muligens to unger under ti år som sto for ugjerningen, men ingen er tatt.

- Dessverre har vi lite å gå på også i den saken, sier Stavik.

Politiet ber nå vitner om tips i saken.

Kl.1914: Person(er) på gangbrua over E39 ved Åsen har kastet stein ned på bil. Skade på panser. Politiet søker i området. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) 31. august 2017

Samme personer?



Hvorvidt det er den eller de samme gjerningspersonene, eller om det er en såkalt copy cat, er usikker.

- Det kan godt være det er en copy cat, vi vet ikke.

- Det er en meningsløs handling som kan være farlig. Det vil kunne komme som en stor og potensielt farlig overraskelse å få knust frontruten når man kjører i 90 kilometer i timen.

Drept



Det er ikke første gang biler er truffet av stein som er kastet fra bruer som går over motorveier. I 2016 mistet en tysk kvinne livet da bilen hun og familien satt i, ble truffet av stein i Odense i Danmark. Mannen og deres barn ble også skadd.

I mai i år ble tre ungdommer pågrepet i Oslo, mistenkt for å ha kastet stein fra en bro. i Juli i sommer ble en bil truffet av steiner kastet fra en bro over E6, meldte h-a.no den gang.