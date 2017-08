Stavanger-politiet: Unger kastet stein fra bru over E39 - biler truffet

- Kunne fått alvorlige konsekvenser, sier politiet.

To sjåfører har meldt om skader på sine biler, etter at unger har kastet stein fra en bru over E39 på Våland i Stavanger onsdag kveld.

Ingen har meldt om personskader, men politiet ser alvorlig på situasjonen.

- Det er kanskje snakk om to stykker som har kastet stein, de er trolig under ti år gamle. De er borte nå og vi har patruljer rundt nå og ser etter dem, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik, til Nettavisen.

Tysk kvinne drept



Minst to biler har meldt fra om skader.

- Det er skader på frontruter på et par biler, og det er åpenbart at det kunne fått alvorlige konsekvenser. Det virker som at det er noen som er så unge de ikke forstår alvoret.

Det er ikke første gang biler er truffet av stein som er kastet fra bruer som går over motorveier. I 2016 mistet en tysk kvinne livet da bilen hun og familien satt i, ble truffet av stein i Odense i Danmark. Mannen og deres barn ble også skadd.

I mai i år ble tre ungdommer pågrepet i Oslo, mistenkt for å ha kastet stein fra en bro. i Juli i sommer ble en bil truffet av steiner kastet fra en bro over E6, meldte h-a.no den gang.

- Nå er det lenge siden jeg har opplevd den typen meldinger, men det forekommer fra tid til annen, sier Stavik.

Han kan ikke si noe om størrelsen på steinene som ble kastet onsdag kveld.

Kl.2047: 2 biler skal ha fått skader etter steinkastingen på E39. Politiet søker etter ungene. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) 30. august 2017

Eventuelle vitner



Hva som skjer videre i saken i Stavanger, avhenger blant annet om politiet får tak i personene.

- Det kommer an på hvor mye det blir å gå på videre. Det kan være at noen har observert noe og tar kontakt med politiet, slik at vi får snakket med vitner og har mer å gå på.

Det skal ha gått noen tid fra den første steinen ble kastet, til den neste bilen ble truffet.

- Vi har inntrykk av den ene bilføreren kjørte til politistasjonen for å melde fra, mens den andre ringte da det skjedde, så kan ha pågått en tid.