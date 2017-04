ANNONSE





Stortinget stakk i fjor av med den lite flatterende seieren, for oppussingen av Stortinget til 1,45 milliarder kroner, med en foreløpig budsjettsprekk på 300 millioner kroner.

Nå er det på tide å avgjøre hvem som fortjener Sløseriprisen for 2016.

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen. Prisen tildeles verste eksempelet på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Kandidat 1: Det tomme skolebygget i Fauske



Kandidat 2: Brukte 45 millioner på skrinlagt samkjøringsprosjekt

Kandidat 3: Ellevill kostnadsprekk for Ulriken-prosjekt



Kandidat 4: Lokale særkrav gjør bussene dyrere

Kandidat 5: Nytt røntgensystem til en halv milliard gjør legene livredde



Vinneren kåres gjennom en avstemning på Nettavisen. Stem over.



Sløseriprisen deles ut av Nettavisen og Skattebetalerforeningen og skal belyse forskjellige sider av hvordan det offentlige Norge forvalter fellesskapets midler.