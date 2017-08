Sterke reaksjoner etter «Havnesjefens» død

- Folk har kastet steiner og pinner etter den, og det har gjort den agressiv, sier aksjonsgruppa Svanehjelpen.

Torsdag morgen ble det kjent at den mye omtalte svanen i Os, som har fått tilnavnet «Havnesjefen», er avlivet etter et nytt angrep.

- Det er veldig trist. Det viser bare hvordan vi håndterer slike ting i Norge, sier Trude Bahus i Svanehelpen i Os til Nettavisen.

Etter at svanen onsdag ettermiddag gikk til angrep på nytt, på en 16 år gammel jente, valgte Os kommune å avlive den hissige svanen.

- Helt unødvendig



Også i juni gikk svanen til angrep på et lite barn, da den dro en barnehagejente under vann. Da ble det bestemt at svanen skulle avlives, men kommunen utsatte nylig vedtaket i to uker.

Etter det siste angrepet valgte man likevel å effektuere avlivningen.

TRIST: Trude Bahus i Svanehelpen i Os synes det er trist og unødvendig at svanen måtte bøte med livet.

- Man gidder ikke forstå dyret, og gjør bare kort prosess for å bli ferdig med det. De er ikke verdt noe, sier Bahus, og legger til:

- Dette var helt unødvendig.

Hun mener «Havnesjefen» heller burde blitt omplassert til et roligere sted, eventuelt blitt satt i fangenskap inntil videre.

- Men svanen har angrepet to personer, er ikke det alvorlig?

- Jo, det er alvorlig, men det er en årsak bak. Det er fordi den har blitt plaget over flere år. Svaner er agressive, og når de først er et hekkende par, er hans oppgave å formere seg og gjøre området trygt for avkommet, sier Bahus.

- Dratt etter halsen



Hun har fått meldinger om at folk har kjørt på svanen med båt, kjørt vannscooter rundt dyret og dratt ham etter halsen utover fjorden.

- Folk hiver også steiner og pinner på ham, og slår etter ham. Det her er bevisst dyremishandling i Os havn. Det er derfor vi har forsøkt med forebyggende informasjonsarbeid for å prøve å roe han ned, hevder hun.

Bahus forteller at de har sett at «Havnesjefen» har vært ekstra stesset i sommer.

- Han har ikke klart å slappe av. Det kan være grunnen til at han gikk til angrep i går, sier hun.

Hun sier de har forsøkt å få fagfolk på banen for å finne et egnet sted der han og hans familie kunne vært i fred.

- Dessverre rakk vi ikke det, sier Bahus, tydelig trist.

- Kunne løst med omplassering

Ordfører i Modum kommune, Ståle Versland, har nettopp tilbudt seg å ta imot den dødsdømte svanen - men det skjedde altså aldri.

FORESLO OMPLASSERING: - Jeg tenkte vi kunne løse det med en omplassering, sier ordører i Modum Ståle Versland.

- Hva tenker du om at svanen nå er avlivet?

- Det er vel en lokal vurdering som er gjort, og det kan ikke jeg ha noen konkrete meninger om, sier Versland til Nettavisen.

- Det jeg har påpekt er at vi har et naturreservat i utløpet av Tyrifjorden, som jeg mener var et egnet sted for å omplassere denne svanen og hans familie, fortsetter han.

Versland understreker at han ikke kjenner til hvordan den «akutte situasjonen» i Os har oppstått.

- Jeg skjønner den har vært til plage for innbyggere i Os kommune, og det var det jeg tenkte vi kunne løse med en omplassering, sier ordføreren.

Han viser til at det er strenge regler for ferdsel i naturreservatet ved Tyrifjorden.

- Saken har jo skapt et voldsomt engasjement. Hva tenker du om det?

- Det viser seg når det gjelder dyr, så er det veldig mange mennesker som er opptatt av det. Om det er svaner, ulver eller andre dyr, så er det et stort engasjement i befolkningen, sier han.

Versland forteller at det også har vært et stort engasjement for «Havnesjefen» lokalt i Modum.

- På sosiale medier har det vært mye engasjement her lokalt også, hvor de har hatt støtte til at den fuglen og hans familie bør tas vare på, sier han.

- Lager problemer av ingenting



Det har også blitt startet en underskriftskampanje for å bevare svanen, der nærmere 10.000 personer har skrevet under.

«Vi er mange svane-elskere i denne bygden som er rystet over vedtaket til Os kommune. (...) Og fatte ett vedtak på avliving av havnesjefen som beskyttter både terretoriet sitt og familien sin, etter alt han har vært gjennom, med skader og plaging, terging, stein kasting osv. hører ikke hjemme noen steder», skriver Bergitte Wiik om kampanjen.

På sosiale medier koker nå også debatten. Mange synes det var på tide etter flere angrep, mens andre synes det var en helt feil avgjørelse.

Her er noen av reaksjonene på Facebook:

«Svaner er ofte aggressive. Alt er ikke "noen andres feil". Men, vi skal selvsagt også respektere dyr».

«Os kommune er farlig for dyr! Der ser de på en svane for å være et farlig villdyr! Uvitenhet og dumskap råder der i gården».

«Problemet er ikke løst før dyreplagere endrer sin atferd».

«Snakk om å lage problemer av ingenting. Huff».

«Mannevond svane avlives, hva er problemet?».

