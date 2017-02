Østfoldbanen stengt for togtrafikk i helgen

ANNONSE

Fra klokken 2 på natt til lørdag 11. februar fram til søndag ca. klokken 13 er Østfoldbanen mellom Oslo S og Rygge stengt for togtrafikk i 36 timer. Også mellom Skøyen og Drammen innstilles togene i ti timer natt til søndag. Det skriver Bane NOR på sine nettsider.

Ifølge NSB betyr dette at linjene L2, L21, L22 og R20 vil bli innstilt i perioden, og det settes opp alternativ transport.

På Østfoldbanen gjøres det arbeider knyttet til byggingen av Follobanen inn mot Oslo S, og arbeidsområdet strekker seg fra jernbaneområdet like nord for Bispegata bro til Loenga. I den forbindelse har de også varslet om at det kan bli støy i områdene, særlig ved Ski stasjon der det blant annet skal utføres sprengningsarbeid.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge så langt og skal stå ferdig i 2021. Blant annet skal landets hittil lengste jernbanetunnel på 20 kilometer bygges, og det skal legges nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. (©NTB)