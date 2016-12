Lettskyet og fint vær i Oslo onsdag kveld, her Nesoddenbåtene ved Aker brygge. Bildet er tatt samtidig med at Meteorologisk institutt gikk ut med et tidlig varsel for utsiktene nyttårsaften. Østlandet har de beste utsiktene. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Østlandet får det beste rakettværet

Slik blir været på nyttårsaften.