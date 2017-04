Stor snøskredfare i Nordland og Troms

ANNONSE

Snøskredfaren i Sør-Troms og Ofoten vurderes til nivå fire, den nest høyeste faregraden. NVE melder at det begge steder ventes naturlig utløste skred på grunn av temperaturstigning og regn. "Hold deg unna skredterreng", skriver snøskredvarslingen varsom.no.

Ifølge NVE vil høyere temperatur i kombinasjon med vind og nedbør medføre sannsynlighet for våte skred under mildværsgrensen. Skredfaren vil være størst i ytre strøk da det er her det blir mest vind og høyest mildværsgrense. Faregraden vurderes å øke til 4 – stor – mot kvelden. Lavere faregrad tidligere på dagen.

Også Kriseinfo.no varsler om snøskredfaren som er faregrad 4 i de to områdene. Kriseinfo er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter denne siden.

Så langt denne vinteren har én person omkommet i snøskred. Det var en italiensk skiturist som ble tatt av skred i Lyngen, i midten av forrige måned. Den nest siste dagen av mars ble også seks personer reddet ut av tre begravde biler, da et snøskred gikk over E8 i Lavangsdalen i Troms.

