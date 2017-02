Stor test av slukkesprayer: - Gir forbrukerne en falsk trygghet

ANNONSE

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og SP Fire Research som har testet 11 brannslukkesprayer.

De har lenge vært klar over at det er en rekke slokkesprayer på markedet som selges som alternative brannslokkere.

Erstatter ikke brannslukningsapparatene



Etiketten på beholderne hevder ofte at disse små hendige produktene kan håndtere ethvert brannscenario, og man kan lett få inntrykk av at en slik slokkespray er tilnærmet jevngod med hensyn til ytelse som et tradisjonelt brannslokningsapparat

Konklusjonen i rapporten er helt tydelig, slukkesprayene kan ikke erstatte tradisjonelle brannslukningsapparater.

I samarbeid med SP Fire Research ble det undersøkt i hvilken grad slukkesprayene klarer å slukke branner i treverk, brennbar væske og matolje

Hvis vi går ned på enkeltprodukter, viser det seg at flere av produktene produserer så dårlig slukkeeffekt at de ikke burde vært på markedet i det hele tatt. Fire av dem klarte ikke å slukke en eneste av brannene som DSB testet.

Eskalerte frityrbrann



Og to av dem – «Elotec Elostop» og «Brannstopp» -viste seg skremmende nok å eskalere frityrbrannen i stedet for å slukke den.

I tillegg viste de seg å inneholde brennbar drivgass, noe som er oppsiktsvekkende med tanke på at vi her snakker om et produkt som er laget for å slukke branner, konkluderer rapporten fra DSB.

De to produktene var for øvrig heller ikke merket med denne informasjonen. Dermed er lovpålagte merkekrav brutt.

Detaljer og fullstendig rapport fra DSB finner du HER

