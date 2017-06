Stor utfart og køer i trafikken

ANNONSE

Det er mye trafikk og køer på enkelte hovedveier fredag ettermiddag. Ut av Oslo var det tett kø på E6 og E18 sørover.

- Det begynner å løsne litt nå, men det er enå tett kø og forsinkelser ved Sandvika. Nordover på E6 fra Oslo går det overraskende bra. På E18 gjennom Vestfold og Telemark fører tunnelarbeid til omkjøring, men dette er noe folk har blitt vant med nå, sier operatør Ole Fredrik Haugen ved Vegtrafikksentralen til Nettavisen klokka 17.

Ved 16-tiden meldte Telemarksavisa om mye trafikk i Brevik, på E18 ved Holmestrand og noe ved Larvik.

På E18 ved Arendal ble det meldt om kjedekollisjon under broen ved Stoa retning Arendal fredag ettermiddag. Rett før klokka 17 melder politiet i Agder at bilene er fjernet og at det gjenstår opprydding i veibanen.

En mannlig fotgjenger er alvorlig skadd etter at han ble påkjørt av en bil i et fotgjengerfelt i Hausmanns gate i Oslo fredag ettermiddag, melder NTB.

Politiet i Oslo meldte om hendelsen klokka 16.25.

