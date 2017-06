Stor utrykning til Kjevik etter bombetrussel mot Widerøe-fly

ANNONSE

Nødetatene rykket ut til Kristiansand lufthavn etter en bombetrussel mot et Widerøe-fly. Flyet ble tømt etter landing, og det ble ikke funnet eksplosiver.

Nødetatene rykket ut til flyplassen på Kjevik klokka 19.45 onsdag kveld, og ved 20.30-tiden var situasjonen under kontroll.

–Vi gjengir ikke trusselmeldingen, men det var snakk om eksplosiver om bord på et Widerøe-fly på vei til Kjevik, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Bombegruppa i Oslo ble varslet om saken, men etter at flyet hadde landet ble det klart at det ikke var behov for at de rykket ut.

Etterforsker trusselen

–Alle passasjerene er ute og flyet er tømt. Det er parkert et godt stykke unna terminalen, og ingenting tyder på at det er noe spesielt i flyet, sier operasjonslederen.

Foreløpig vet politiet ikke hvem som sendte inn trusselen, men etterforsker saken videre.

–Det har vært framstilt noe som kan framstå som en bombetrussel mot et Widerøe-fly på vei fra Værnes via et av systemene til flyselskapet eller deres chat, sier pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor.

Berører ikke andre fly

Flyplassen iverksatte sine prosedyrer for slike hendelser, men opplyser at situasjonen raskt ble avklart.

–Passasjerene vil nå få tilbud om å forlate lufthavnen eller å snakke med noen. Andre fly er ikke berørt, sier Vangstein.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?