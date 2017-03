Storberget om Listhaug: - Nedrig og rimelig utspekulert

ANNONSE

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) mener at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) «drar politikken ned i søla» etter stikkene hun sendte mot KrF-leder Knut Arild Hareide denne uken.

- Dette utspillet mot ham synes jeg er nedrig og rimelig utspekulert. Først og fremst fordi det er en måte å drive politikk på som bare bidrar til å dra politikken ned i søla, sier den tidligere statsråden til VG.

- Trenger ikke gå i Pride

Det var på fredag at Listhaug deltok på den kristne konferansen Oslo Symposium, og leverte uttalelsene om Hareide fra talerstolen.

- Du trenger ikke gå i Pride for å vise avsky mot de grufulle drapene som skjer på homofile i verden, sa Listhaug da.

Siv Jensen: - Trump hadde rett om Sverige

KrF-leder Hareide deltok i fjorårets parademarsj under Oslo Pride, for å vise solidaritet med homofile i etterkant av Orlando-massakeren i Florida der 49 personer ble drept og 53 såret på en nattklubb for homofile.

Partikollega deltok

Listhaug høstet stor applaus da hun holdt sitt innlegg under Oslo Symposium på fredag. Hun nevnte imidlertid ikke at også hennes egen partikollega, likestillingsminister Solveig Horne, samt Høyre-statsrådene Jan Tore Sanner, Anniken Hauglie og Bent Høie også deltok under Pride-paraden i fjor sommer.

Det synes Knut Storberget er merkelig.

Nettavisen mener: Listhaug har rett i asyljuks-sakene

- Det er bevis for at man bruker dette for å ramme andre politiske partier og de som ikke sitter i regjering. Det viser spillet i det hele, sier han.

Sylvi Listhaug hadde fredag sin siste dag på jobben som innvandrings- og inkluderingsminister før hun går ut i fødselspermisjon.

Hun ønsker ikke å kommentere Storbergets utspill overfor VG.

Fått med deg disse?