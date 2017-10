Storebrand overtar Silvers pensjonsportefølje

Storebrand Livforsikring overtar Silvers pensjonsportefølje for 520 millioner kroner.

I februar i år besluttet Finansdepartementet at pensjonsforsikringsselskapet Silver skulle settes under administrasjon, fordi man mente at selskapet ikke ville klare å innfri alle forpliktelsene i porteføljene.

Siden har det har pensjonskundene i selskapet levd i usikkerhet.

– Storebrand er glad for å kunne bruke vår erfaring og kompetanse for å bidra til en god løsning og avklaring for Silvers kunder. Vi ønsker kundene velkommen til Storebrand, og vil gjøre alt vi kan for at de skal bli fornøyde med tilbudet og oppfølgingen fra Storebrand, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad i en pressemelding.

Kjøpet finansieres av selskapsporteføljen i Storebrand Livsforsikring AS. Kjøpesummen på 520 millioner kroner vil tilføres Silvers kunder og bidrar til å opprettholde gode pensjoner for kundene. De garanterte alderspensjonsytelsene i Silver vil før overføring til Storebrand konverteres til fripoliser med investeringsvalg.

- Dette er en gledelig løsning for Silvers kunder, sier styreleder Sven Iver Steen i Silver.

