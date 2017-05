Stortinget avviser omstridt endringsforslag i åndsverkloven

ANNONSE

Den mye omtalte paragraf 71 innebar at opphavsretten til et kunstverk kunne gå til arbeidsgiveren, og ikke kunstneren selv. Nå stryker Stortinget denne paragrafen, melder NRK. I en pressemelding uttaler Høyre at forslaget ikke «i stor nok grad har gitt uttrykk for opphavspersoners rettigheter».

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har kommet med en uttalelse. Hun skriver på sin Facebook-side at hun støtter at paragrafen strykes.

– Min intensjon har hele tiden vært å gjøre hverdagen til kunstnerne enklere, mer forutsigbar og med større mulighet til egen inntjening. Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.

I paragrafen het det at «opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold».

Flere norske artister mobiliserte tidligere denne uken mot lovforslaget, med kampanjen #utenmusikk. Denne gikk ut på at flere artister, blant annet Bjørn Eidsvåg, Ingrid Olava og Marit Larsen, fjernet musikken fra musikkvideoene sine, for å sette søkelys på hvor viktig åndsverkloven er for artister.

(©NTB)

