Stortinget sa nei til å heve maksstraffen fra 21 til 26 år

Tirsdag vendte et flertall i Stortinget tommelen ned for å øke maksstraffen til 26 år. Bare Høyre og Frp stemte for. Stine Sofies Stiftelse og styreleder Ada Sofie Austegård er blant dem som har presset på for å heve lovens strengeste straff. De sto bak en underskriftskampanje som så langt har samlet 18.894 underskrifter.

Argumentet fra Stine Sofies Stiftelse er at en økning i straffenivået i de mest alvorlige sakene som gjelder drap, flere voldtekter eller seksuelle overgrep mot barn vil være i samsvar med folks rettsoppfatning.

Men etter en lengre debatt tirsdag sa stortingsflertallet nei til forslaget fra regjeringen om å heve den øvre strafferammen fra 21 til 26 år.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen gjorde det klart at hun gjerne vil være med og se på et økt straffenivå, men hun avviste Høyre og Frps hastverk og betraktet forslaget som et rent valgkamputspill.

- Arbeiderpartiet vil ikke gjøre det norske straffesystemet om til en ping pong-arena der straffenivå og straffereaksjoner endres i hurtigtogsfart, sa medlem i justiskomiteen, Kari Henriksen (Ap) i debatten.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til VG at han er skuffet.

- Jeg synes det svært trist, for her hadde man en unik mulighet til å skjerpe straffen for drapsmenn, de som utøver grov vold og de som begår seksuelle overgrep mot barn gjentatte ganger. Men det velger altså Stortinget å si nei til, uttaler han ifølge avisa.

Sveinung Rotevatn (V) var blant dem som argumenterte mot et høyere maksstraff i debatten i Stortinget. Han sa at folk flest riktignok svarer at de ønsker høyere straffer når de blir spurt, men at folk samtidig tror at straffenivået er lavere enn hva det faktisk er.

