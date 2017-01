Rundt 30 land, deriblant Danmark og Finland, har gitt barn rett til å klage til FN. Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov, men likevel finnes det ikke gode nok klageordninger for barn når deres rettigheter brytes, mener Redd Barna (ILLUSTRASJONSFOTO) (ILLUSTRASJONSFOTO) Foto: NTB Scanpix

Stortinget vil ikke la barn klage til FN

Et flertall på Stortinget vender tommelen ned for at Norge slutter seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon. -Feigt, mener Redd Barna.