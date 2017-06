Stortingspresidenten får krass kritikk etter byggeskandale

ANNONSE

Fredag behandlet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Riksrevisjonens rapport etter byggeskandalen på Stortinget.

Presidentskapets håndtering av byggeprosjektet, som har sprukket med 700 millioner kroner, er «sterkt kritikkverdig», mener en enstemmig kontrollkomité.

Olemic Thommessen (H) får likevel fortsette som stortingspresident.

Flertallet støtter nemlig ikke mistillit mot Thommessen, slik SV og Sp har tatt til orde for. Men kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå, ifølge NTB.

SV og Sp krevde avgang



I møtet fremmet SV forslag om mistillit mot Thommessen.

- En viktig oppgave for politikerne er å sørge for at fellesskapets midler blir brukt på en fornuftig måte. Når det er klart at det er begått feil eller at man ikke har gjort nok for å hindre at det ble gjort feil, bør den som har ansvar ta det ansvaret, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell til Nettavisen, og påpeker:

KREVDE AVGANG: - Vi kan ikke stille lavere krav til våre egne ansvarlige ledere enn til andre ledere, sier SVs stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell, som ikke fikk med seg komiteen på å sparke stortingspresidenten.

- Vi kan ikke stille lavere krav til våre egne ansvarlige ledere enn til andre ledere.

Solhjell viser til Riksrevisjonens rapport, som slår fast at prosjektet har vært for dårlig planlagt.

- Ifølge rapporten fra Riksrevisjonen har ikke dette prosjektet vært godt nok planlagt og gjennomført, man har ikke sørget for at Stortinget har blitt godt nok orientert om kostnadsøkningene og begrunnelsen for dem, og det har blitt demonstrert liten vilje til kostnadsreduksjon underveis, sier han.

- En naturlig konsekvens

Solhjell sier han ikke lenger har tillitt til stortingspresidenten.

- Vi mener en naturlig konsekvens av det riksrevisjonen har avdekket er at vi ikke har tillit til stortingspresidenten, som har det overordnede ansvaret. Hadde et medlem av regjeringen begått en lignende feil, er det sannsynlig at statsråd hadde fått problemer med å beholde Stortingets tillit, sier han.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, sier de støttet SVs krav.

- Stortingspresidenten har ikke Stortingets tillit. Dette er i tråd med det Sp har stått for hele tida, sier Lundteigen til Nettavisen.

MDG: - Gjort en rekke feil



Men ingen av de andre partiene som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, støttet mistillitsforslaget.

REKKE FEIL: - Det har vært gjort en rekke feil i denne saken over lang tid, sier MDG-talsmann Rasmus Hansso.

- Vi kommer ikke støtte mistillit. Det viktigste i denne saken er ikke at vi tar kverken på presidenten eller at vi på Stortinget skal drive med en intern blame-game, men at Stortinget forteller det norske folk at det tar sterk selvkritikk for den altfor dårlige behandlingen av folkets penger, sier MDGs talsperson, Rasmus Hansson, til Nettavisen.

Hansson mener rutinene og ansvarsfordelingen nå må gjennomgås.

- De Grønne vil ikke at denne saken skal ende i at ulike deler av Stortinget prøver å dytte skylda over på hverandre i stedet for å gjøre noe med hovedproblemet, nemlig at Stortinget som system sviktet. Derfor legger De Grønne frem et eget forslag om at rutinene og ansvarsfordelingen gjennomgås og rettes opp i slik at dette aldri kan skje igjen, sier han, som også mener kontrollkomiteen kunne reagerert tidligere:

- Det har vært gjort en rekke feil i denne saken over lang tid, og vi i kontroll- og konstitusjonskomiteen har også vært for treige i å reagere på budsjettsprekken vi har budsjettansvar for. Det ble også fattet avgjørende beslutninger under det forrige presidentskapet, blant annet den mest kritiske feilen, nemlig at Stortinget selv påtok seg ledelsen for prosjektet, noe Stortinget ikke har eller er ment å ha kompetanse på, sier Hansson.

- Betydelige svakheter



I rapporten fra Riksrevisjonen heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er «betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet».

Stortingpresidenten mener rapporten ikke har gått inn i striden mellom Stortinget og byggrådgiveren Multiconsult. Stortingets direktør Ida Børresen har i et intervju med VG avvist at de folkevalgte ikke ble godt nok informert.

