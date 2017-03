Strålende vårvær i Sør-Norge neste uke

ANNONSE

– Hestehoven har jo allerede blomstret på trøndelagskysten. Den er blitt dekket med snø et par ganger, men det tåler den jo, sier førsteamanuensis Kristian Hassel ved NTNU vitenskapsmuseet til NTB.

For hestehoven i Trøndelag kan det bli skiftende vær i uken som kommer også.

– I dag er det Østlandet som har det fineste været, mens det er nedbør over Vestlandet og nordover, til og med Nordland. Vi ser pålandsvind fra nordvest i Midt-Norge, mens det lenger nordover er fralandsvind, sier Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB.

Kalde netter

– Det er nok Østlandet som ligger best an for vårvekstene. Men det er kaldt på natten. Vi er i en årstid med store temperaturforskjeller mellom natt og dag, sier meteorologen.

Fram mot helgen kommer høytrykket til å gå nordover og sørge for at det blir opphold i Rogaland, mens det fra Hordaland og nordover blir nedbør. Helt i nord er luften kald, og nedbøren kommer mest sannsynlig som snø.

Lørdag og søndag fortsetter i samme sport, med godvær på Øst-, Sør- og Sørvestlandet. I nord blir det tøffere.

– Søndag kommer det til å bli kraftig vind og byger i nord. Hvis våre beregninger stemmer, kan det bli opp mot stiv og sterk kuling, sier Thaule.

Snø i fjellet

– Det kan komme snø i fjellområdene på Østlandet og mest sannsynlig i fjellene i vest i løpet av perioden, sier meteorologen.

Mot midten av neste uke fortsetter det fine været sør for Dovre og Stad.

– Nord for dette området blir det nordavind og bygevær. Det kommer til å bli gradvis kaldere ettersom nordavinden drar med seg kald luft, sier Thaule.

De som er ute og speider etter tidlige vårtegn, bør rette blikket oppover, og ikke ned mot marken, ifølge Hassel ved NTNU. Knoppene på hassel og gråor er nemlig blant de første til å sprette, og det kan godt skje i disse dager.

– Blåveisen er også rett rundt hjørnet, men etter hvert er det hvitveisen som gjør mest ut av seg. Den trives i lavereliggende strøk med fuktig skogsmark, sier Hassel.