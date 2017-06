ANNONSE

– Jeg mener at denne prosessen nå burde få en verdig avslutning ved at det nå kommer et minnested på kaia. Det er AUFs eiendom, sa partilederen til NTB under et besøk på Utøya tirsdag ettermiddag.

Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Samtidig er naboene fortsatt innstilt på rettssak.

Men Støre mener Utøykaia er det riktige stedet for et minnested.

– Det er rett overfor øya, og det er en del av historien. Det bør kunne gjøres på en verdig måte, som jeg også håper at naboene vil kunne slutte seg til, sier han.

