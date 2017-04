ANNONSE

– Mens andre land som ble rammet av finanskrisen nå opplever at sysselsettingen øker, har den hos oss bare fortsatt nedturen. Vi opplever at antallet ledige går opp, og at antallet folk i jobb går ned, sa Støre i Stortingets spørretime onsdag.

Henvendt til statsminister Erna Solberg (H) ville han vite hvordan hun forklarer at regjeringen ikke har lyktes i å holde folk i jobb, som han uttrykte det.

Solberg viste til at sysselsettingen har falt i Norge siden 2008, og at utviklingen slik sett ikke er ny. Som forklaring på tallene, viste hun blant annet til fallet i oljeinvesteringer.

– Helt siden 2010/2011 har vi skapt for få jobber, som LO-lederen selv har påpekt. Det største fallet i sysselsettingen skjedde i forrige periode. Derfor er dette en felles utfordring som det er viktig for oss alle å ta fatt i, sa hun.