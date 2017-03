Støre: Her har regjeringen mislyktes

ANNONSE

Ap-leder Jonas Gahr Støre går i Dagbladet hardt ut mot Erna Solbergs regjering og sier de har mislyktes på det viktigste området: Å sikre arbeid til alle. Han mener regjeringen bruker opp det økonomiske handlingsrommet for kommende generasjoner på skattekutt. Han får svar fra statsministeren:

- Hvis Jonas har gått glipp av oljeprissjokket i norsk økonomi, er han ikke egnet til å være statsminister, sier Solberg ifølge Dagbladet.

Hun avviser at det ikke er skapt nye jobber i hennes regjeringstid, men hun at 50.000 arbeidsplasser har forsvunnet i oljerelaterte næringer.

Kritikken fra Støre og Ap knytter seg særlig til fem områder: Kampen mot arbeidslivskriminalitet, flere unge blir uføre, omstilling og jobbskaping, økte forskjeller, reduserer det økonomiske handlingsrommet med skattekutt.

Støre peker særlig på sysselsettingen blant unge og mener den er et uttrykk for at Høyre og Fremskrittspartiets hovedstrategi med vekstfremmende skattekutt ikke virker.

