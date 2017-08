Støre lener seg på Ap-dronning i valgkampen

Ap-leder Jonas Gahr Støre starter oppkjøringen til årets valg i en rød sofa med tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Torsdag gikk den første av fire sofasamtaler om politikk og veivalg av stabelen på Kulturhuset i Oslo, med tidligere NRK-programleder Anne Grosvold som møteleder. De neste ukene står Bodø, Trondheim og Stavanger for tur.

– Dette var en glitrende idé, som jeg ville være med på, sier Brundtland til NTB.

Irritert

Det er 21 år siden den nå 78 år gamle Ap-dronningen gikk ut av politikken etter tre perioder som statsminister. Men det er mye i dag som minner om tidligere tiders dragkamp mellom Arbeiderpartiet og Høyre, mener hun.

– Jeg har irritert meg mye de siste fire årene. Historien fra Willoch-regjeringen på 1980-tallet har gjentatt seg, med skattekutt og privatiseringer. 2017 minner om 1986, da vi måtte overta på grunn av de negative ringvirkningene, sier Brundtland.

– I min tid var for eksempel Høyre mot alt vi gjorde for å bedre likestillingen. Senere har de skjønt at vi hadde rett. Men vi kan ikke ha etternølere i regjeringskontorene, slår hun fast.

Vitne til historien

Støre mener det er mange gode grunner til å lene seg på sin forgjenger i valgkampen.

– Brundtland er en viktig bærer av historien. Mange av de spørsmålene vi diskuterer nå, handler om velferd og verdiskapning, og da er det viktig å se hva vi har gjort tidligere, sier Ap-lederen til NTB.

– Og dessuten, Gro er Arbeiderpartiet, og uansett hvor hun kommer i landet blir det møtt med interesse, slår han fast.

I 1981 gikk Brundtland til valg på sakene arbeid til alle, velferd, likhet og miljø – til forveksling lik Støres fire viktigste saker: arbeid, helse, skole og klima.

Heiser eldresaken

Også eldrepolitikk blir viktig for Ap framover. Fredag skal partiet lansere sin nye plan for en aktiv alderdom.

– Eldre er den viktigste saken, som vil påvirke helsepolitikken drastisk. Fram mot 2020 kommer det til å være veldig mange flere eldre. Dersom vi ikke velger hvilken retning og tar grep om hvordan vi skal håndtere dette, kommer dette bli et stort problem. Og det vil bli dyrt. Da har vi ikke råd til flere skattekutt, sier Støre.

Han beskylder samtidig Frp for å ha kastet bort fire år på det han omtaler som «en meningsløs reform» i eldrepolitikken.

Støre er også grunnleggende uenig med dem som mener at det er mange likheter mellom Ap og Høyre.

– Det er klare ulikheter i grunnleggende verdier, sier han og sammenligner med to fartøyer som legger ut fra kai med samme kurs, men ulik fart.

– Over tid blir det lang avstand mellom dem, sier Støre, som ramser opp skole og skatt blant de sakene som skiller de to partiene.

MDG på vippen

Meningsmålingene har i månedsvis antydet at det blir et regjeringsskifte, men på den siste målingen fra Opinion faller Ap mest av alle partiene. En rødgrønn regjering kan dermed bli avhengig av støtte fra Miljøpartiet De Grønne.

Under sin valgkampåpning torsdag sa MDG at en Ap/Senterparti-regjering kan bli et «mareritt for miljøet».

Støre har for lengst slått fast at det er uaktuelt å ta MDG inn i regjering.

– Men vi er åpne for å samarbeide med alle partier som vil bytte ut dagens regjering, sier han.

