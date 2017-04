Støre og Ap-ledelsen vil ikke betale ekstra frivillig skatt

ANNONSE

YOUNGSTORGET, OSLO (Nettavisen): Tidligere denne uken kritiserte leder i Arbeiderpartiet (Ap) og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre den sittende regjeringen for å gi skattelette til de rikeste.

Selv har Støre en formue på 64,5 millioner kroner, ifølge de siste tilgjengelige skattelistene fra 2015. Der står han også oppført med en skattbar inntekt på 2,9 millioner kroner.

- Jeg finner det dypt urimelig at noen med min økonomiske situasjon har opplevd skattekutt gjennom fire år med denne regjeringen, sa en offensiv og valgkampklar Støre til Nettavisen.

Frivillig skatt

Dagen etter bekreftet Finansdepartementet overfor Nettavisen at en ny skatteordning er på vei, og skal gjelde fra slutten av juni. Da vil skattemyndighetene ha på plass en frivillig ordning for alle som ønsker å betale mer skatt.

Ap går til valg på å øke skatter og avgifter med inntil 15 milliarder kroner i løpet av neste stortingsperiode, men Støre ønsker ikke å bidra ekstra til fellesskapet gjennom den frivillige skatteinnbetalingsordningen så lenge det går til et Norge styrt av Høyre-/Frp-regjeringen.

- Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi betaler de oppgavene vi skal løse sammen. Inntektene svekkes under den sittende regjering og det gjør det mindre mulig å satse på eldre, tidlig innsats i skolen, viktige velferdstiltak og støtte til norsk næringsliv som går gjennom endringer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nettavisen.

Betaler ikke ekstra nå

- Vi åpner for å ta inn igjen noen av de pengene, selv om flertallet slipper å betale noe særlig mer i skatt, men de av oss som har mest skal betale noe mer. Jeg mener skatt er noe vi betaler etter evne.

- Vi skal bidra etter de satsene som er, og som er regnet ut med utgangspunkt i inntekten og formuen vår. Vi gjør ikke skatt til en individuell øvelse på siden, det skal være en del av forpliktelsen vi har.

- Kommer du selv til å betale inn ekstra skatt?

- Jeg kommer til å betale skatt, og hvis vi vinner kommer jeg til å betale ekstra skatt, ja.

Andre i Ap-ledelsen Nettavisen har snakket med ønsker ikke å betale ekstra skatt, til tross for at nesten alle understreker viktigheten av å ha goder til fellesskapet, satsing på skole og helse.

Trond Giske, nestleder i Ap.

Trond Giske, nestleder i Ap

Skattbar inntekt i 2015: 1.050.974 kroner

Formue: 4.086.281 kroner

Skatt: 449.165 kroner

- Det er mange i Norge som blant annet gir til internasjonal bistand og lokal idrett, slik jeg selv gjør. Men vi kan ikke overlate skattesystemet til frivillighet, sier Giske til Nettavisen.

- Kommer du til å benytte deg av den nye skatteordningen til Finansdepartementet?

- Så lenge Siv Jensen (Frp-leder og finansminister) bruker skattesystemet i Norge til å gi milliarder til de rikeste ønsker jeg ikke å bidra til hennes politikk. Men den dagen vi sitter i regjering kan jeg tenke meg å gi mer, men det skal gå gjennom politiske vedtak.

Hadia Tajik, nestleder i Ap

Skattbar inntekt i 2015: 900.308 kroner

Formue: 133.808 kroner

Skatt: 361.767 kroner

Tajik var den eneste av Ap-toppene som nektet å svare på skattespørsmålene. Tydelig irritert forlot hun intervjuet, og viste til at finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen hadde svart på de samme spørsmålene (se under).

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap.

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap

Skattbar inntekt i 2015: 945.397 kroner

Formue: 0 kroner

Skatt: 403.207 kroner

- De som har mest i dette samfunnet har også sterkest rygg til å bidra mest. Dermed skal du bidra mer. Vi kommer ikke til å gå til valg på å kutte skattene til dem som har mest fra før. Folk bør bidra etter hva de har, sier Stenseng til Nettavisen.

- Kommer du til å benytte deg av den nye skatteordningen til Finansdepartementet?

- Jeg har ikke tenkt på om jeg skal benytte meg av den nye ordningen til Finansdepartementet.

- Men du får spørsmålet nå, kommer du til å benytte deg av ordningen?

- Med en Arbeiderparti-ledet regjering er jeg trygg på at vi kommer til å ha et system hvor jeg betaler skatt etter evne. Når jeg tjener godt skal jeg betale mye skatt, og hvis jeg blir arbeidsledig skal jeg betale mindre skatt.





Anniken Huitfeldt (Ap) leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Anniken Huitfeldt, Stortingsrepresentant i Ap

Skattbar inntekt i 2015: 800.967 kroner

Formue: 0 kroner

Skatt: 319.122 kroner

- Å lage en slik ordning er misbruk av skattebetalernes penger. De får Skattedirektoratet til å lage en valgkamp-jippo for Fremskrittspartiet (Frp). Det er useriøst og typisk Siv Jensen å bruke statsapparatet til å drive valgkamp på denne måten.

- Kommer du til å benytte deg av den nye skatteordningen til Finansdepartementet?

- Jeg kommer selvsagt ikke til å bidra til Frps valgkamp på denne måten, avslutter en krystallklar Huitfeldt til Nettavisen.

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talskvinne i Ap.

Marianne Marthinsen, Stortingsrepresentant og finanspolitisk talskvinne i Ap

Skattbar inntekt i 2015: 479.154 kroner

Formue: 0 kroner

Skatt: 219.881 kroner

- Det å betale skatt er ikke en frivillig sak, men for all del, ordningen må gjerne eksistere. Men vi kan ikke basere finansiering av velferdsstaten på at folk skal bidra med skatt etter dagsform, sier Martinsen til Nettavisen.

- Kommer du til å benytte deg av den nye skatteordningen til Finansdepartementet?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

- Hvorfor ikke? Du er jo i et parti som er for at det skal være god velferd til alle?

- Jeg er for et skattesystem som gjør at slike som meg, som tjener relativt godt, skal bidra i større grad enn dem som har lavere inntekt. Men det skal skje over skatteseddelen. Dette er kjernen i Aps skatteopplegg som vi har presentert for offentligheten.

