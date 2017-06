Støre og Hareide ville stoppe proffboksing - her hyller de Brækhus

ANNONSE

Lørdag la Støre ut et foto på Facebook med Cecilia Brækhus, Hareide og seg selv, med teksten:

«Etter gårdagens seier er det avtalt at Cecilia Brækhus' neste kamp rykker opp en liga, og blir 1 mot 2. Vi smiler enn så lenge.... »

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) har fulgt veien mot oppheving av proffboksforbudet i Norge tett.

Han mener at bildet av en smilende Støre på Facebook sammen med Brækhus og Hareide minner om da Cecilia Brækhus vant mot Anne-Sophie Mathis i Frederikshavn i september 2012.

- Daværende kulturminister Hadia Tajik hadde nylig stemt mot at hun skulle få drive med profesjonell boksing i Norge, men som freidig gratulerte henne på Twitter med seieren etter at hun måtte bokse i Danmark, og mens det norske publikum måtte se på TV, sier Steffensen og legger til:

- Den gang var nok holdningen litt sånn som Jokke og Valetinerne synger i sanger «Her kommer vinteren:» «… men bare på skjermen, og bare når vi vinner», men det er åpenbart at denne dobbeltmoralen lever i beste velgående i Ap.

Her er hele innlegget til Støre:

Dobbeltmoralsk



Steffensen gleder seg over at Cecilia Brækhus har anledning til å bokse på hjemmebane. Fremskrittspartiet har vært i mot forbudet mot profesjonell boksing i Norge siden det ble innført i 1981.

Nå kaller han Ap-lederen dobbeltmoralsk.

- Jeg tror folk gjennomskuer dobbeltmoral når de ser det, og tilbakemeldingene i kommentarfeltet hans er jo at folk synes det er litt flaut at en partileder soler seg i glansen for en idrettsutøver han aktivt har motarbeidet, sier Steffensen.

Under innlegget til Støre har det kommet flere reaksjoner:

«Og plutselig var det tverrpolitisk enighet om at boksing er kult. Trodde verken KrF- eller Ap-lederen syntes det var OK å grisebanke andre mennesker - og særlig ikke for moro skyld.»

«Er så veldig imot boksing at jeg ikke syns det er noe kjekt at partiledere stiller opp på sånne ting.»

«Støre og Hareide, - dette var skuffende! Har dere virkelig hengt dere på Ernas panegyriske hyllest til denne makabre såkalte sporten?»

Fremdeles mot proffboksing



Det har ikke lykkes Nettavisen å få en uttalelse fra Ap- leder Jonas Ghar Støre, men pressekontakt for Støre, Camilla Ryste sendte følgende sitat på e-post:

- Bildet og kommentaren er en spøk etter at Støre og Hareide traff Brækhus i selskapelig lag. Ap er, nå som da, mot proffboksing i Norge, skriver hun.

Krf-leder Knut-Arild Hareide påpeker overfor Nettavisen at KrF er imot proffboksing, men at han har som vane å være hyggelig og vise respekt også mot sine meningsmotstandere.

- Brækhus har vunnet kampen om broffboksing i Norge på demokratisk vis. Og det var raust av henne og stille opp med to personer som er uenige med henne i sak, sier han og legger til:

- Selv med vår uenighet respekterer jeg henne for det hun har fått til og ikke minst som et menneske med driv og varme. Nå har ikke jeg selv lagt ut dette på min Facebook, men jeg synes bildet med denne teksten fra Støre bare var morsom, avslutter Hareide.