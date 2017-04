Støre om KrF/SV-samarbeid: - Det valget tar jeg ikke nå

ANNONSE

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Torsdag starter Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo, under fem måneder før stortingsvalget.

Der skal partiet avgjøre hvilken politikk de ønsker å styre landet med de neste fire årene, med Ap-leder Jonas Gahr Støre i statsministerstolen.

- Hvor sikker er du på at det blir et regjeringsskifte?

- Det er det velgerne som avgjør 11. september, men det interessante med målingene de siste månedene er at de peker tydelig på at flertallet til Fremskrittspartiet og Høyre ikke er der, og da er det grunnlag for en ny regjering, sier Støre optimistisk til Nettavisen, og legger til:

- Jeg håper jo at det skal holde helt inn, og det skal Arbeiderpartiet bidra til, sier han.

- Sps framgang er bra



Men selv om det er flertall for et regjeringsskifte, går Arbeiderpartiet tilbake på flere meningsmålinger. Flertallet kan de takke sin mulige samarbeidspartner Senterpartiet for, som fosser fram på målingene.

- Dere sliter på meningsmålingene om dagen, samtidig som Senterpartiet går fram. Hva tror du er grunnen til at dere går tilbake?

- I min tid som partileder så har vi ligget under 20 prosent, over 40 og mange steder på 30-tallet. Og de som ikke vil stemme på oss nå, men som sa de ville gjøre det i høst, har i stor grad gått til gjerdet, sier Støre.

Han har likevel tro på at de vil klare å vinne tilbake velgere før valget.

- Jeg tror når Arbeiderpartiet har avklart sin politikk på landsmøtet, og vi får fram ambisjonene innen arbeid, helse og eldreomsorg, de sakene som alltid er viktig for velgerne, så tror jeg vi kommer til å hente velgere tilbake, sier han, og påpeker:

- Det at Senterpartiet går opp, synes jeg er bra, for det bidrar til at vi får flertall for et skifte.

- Det valget tar jeg ikke nå



- Hvis dere får regjeringsmakt, hvem vil du helst sitte i regjering med - SV eller KrF?

- Det valget tar ikke jeg nå. Vi har samarbeidet godt med Senterpartiet og SV i regjering, og vi holder døren åpen til sentrum. Jeg har merket meg at KrF har som sitt førstevalg en regjering med Venstre og Høyre. Den regjeringen som nå sitter, er ikke deres valg, og da betyr det at de kan komme til å se nytt på dette etter valget hvis flertallet ryker. Det tror jeg det kommer til å gjøre, og derfor holder vi den døren åpen også til sentrum, sier Støre til Nettavisen.

Statsministerkandidaten ønsker imidlertid ikke å si hvilke statsrådposter han mener Arbeiderpartiet bør ha i en ny regjering.

- Politikken først. Arbeiderpartiet skal ha statsministeren, og så skal vi få til en god politikk. Vi skal få et lag med de partiene vi skal samarbeide med, hvor vi eier politikken alle sammen. For Arbeiderpartiet er trygg økonomisk styring viktig, det at vi nå lykkes på kunnskap, helse, eldreomsorg og at vi har en trygg utenriks- og sikkerhetspolitikk, sier han, og legger til:

- Men jeg er sikker på at de vi skal regjere sammen med, de vil vi finne sammen med når det gjelder politikken, og da gjelder det etterpå å finne de dyktigste personene til å ta det ansvaret, sier han.