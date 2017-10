Støre om statsbudsjettet: - Altfor dårlige tiltak

Mener regjeringen satser for lite på utenforskap i arbeidslivet.

STORTINGET, OSLO (Nettavisen): Torsdag ble statsbudsjettet for 2018 presentert. Ikke uventet kom opposisjonen med kratt kritikk mot finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen.

- Det er bedring i norsk økonomi og vi kan glede oss over at arbeidsledigheten er på vei ned, men jeg mener regjeringen lar seg blende av det og ikke tar tak i det som er de store utfordringene som vi debatterte her i Stortinget tidligere denne uken i trontaledebatten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nettavisen.

Han peker ut følgende områder hvor han ønsker og hadde forventet en større satsing.

- 1 av 3 står utenfor

- Det var det store voksende utenforskapet, tidlig innsats for å få ungene våre gjennom skolen og politikk som virkelig monner for å få klimautslippene ned. På disse områdene er det altfor dårlig tiltak i budsjettet.

Finanspolitisk talskvinne i SV Kari Elisabeth Kaski.

- Jeg savner tiltak for å kvalifisere alle de som er utenfor arbeidslivet og ikke har kunnskap og ferdigheter til å komme inn på arbeidsmarkedet, det må vi sette inn. Utenforskapet var et stort tema i norsk politikk for noen år siden, det har nesten forsvunnet fra regjeringens språkbruk i dag. Vi må løfte det inn igjen. 1 av 3 står utenfor arbeidsliv eller opplæring i Norge i dag. Det har ikke samfunnet vårt råd til på sikt, sier en tydelig og offensiv Støre.

SV benyttet også anledningen til å kritisere budsjettet, og finanspolitisk talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, uttalte til Nettavisen torsdag formiddag at budsjettet er gull for de rikeste.

Ap-lederen mener følgende må til for å hindre det han mener er en uheldig utvikling:

Bedre tiltak for å få barn og unge gjennom skolen.



Et løft for yrkesfagene som monner.



Må være tilrettelagt for å kunne lære gjennom hele livet, for eksempel ved å tilrettelegge for å kunne tilegne ny digital kunnskap.





- Oljebruken innenfor

Det har også vært knyttet stor spenning til hvor mye oljepenger regjeringen kommer til å bruke. Økonomien er på vei opp igjen etter noen magre år.

Sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

Bruken av oljepenger øker reelt med 6 milliarder kroner og utgjør 231,1 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer 2,9 prosent av oljefondet, noe som er under handlingsregelen på «under 3 prosent».

- Det ser hvert fall ut som regjeringen har fått kontroll på innfasingen av bruk av oljepenger. I de forrige fire årene så det ut til å være ute av kontroll. De er ikke kommet så langt ned som de sa de skulle komme, men vi mener det fortsatt er innenfor det som er rammen for å tilpasse norsk økonomi.

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke overrasket over kritikken fra Ap og SV.

- Jeg er forbauset over at de ikke har et større reportoar. Det aller viktigste vi gjør nå er faktisk å sørge for at flere folk kommer i jobb, og at vi skaper flere jobber. Dette er et budsjett for det, sier statsministeren til Nettavisen.

- Dette er også det viktigste i fattigdomsbekjempelsen. Det vi gjør på tidlig innsats, det vi gjør for at barn får god lese- og skriveopplæring, at vi sørger for at folk får hjelp med psykisk helse, og fortsetter med den prioriteringen vi gjør på helse er med på å bekjempe fattigdom.

Solberg mener det er tre utfordringer som peker seg ut i å bekjempe barnefattigdom:

Foreldre som har psykiske problemer.



Rusutfordringer.



Innvandrere, fortrinnsvis nyankomne, som aldri har kommet ut i jobb.



- Da er det veldig viktig at vi jobber systematisk med årsakene bak og det gjør denne regjeringen.

Økonomer kritisk

Eksperter var torsdag tidlig ute og kritiserte regjeringen for å bruke for mye oljepenger. Med økonomi på rett vei mener ekspertene at det burde vært lagt opp til å spare mer.

Stasminister Erna Solberg (H) tar kritikken fra opposisjonen med knusende ro.

- Det er i gode tider vi bør bygge opp en buffer for dårlige tider. Regjeringen burde ha brukt muligheten til å redusere veksten i oljepengebruk mye mer, sa sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen, til Nettavisen.

- Burde regjeringen brukt mye mindre av oljepengene, Støre?

- Jeg ser at kommentarene utenfra er litt varierte. Økonomer har nok alltid ment at bruken burde gå enda lenger ned, men hovedinntrykket er at bruken er tilpasset norsk økonomi.

- Er dette et budsjett Arbeiderpartiet kan stemme gjennom?

- Nei! sier Støre bestemt og ler.

- Det er ikke vår rolle heller, men vi skal komme med et alternativt budsjett som viser våre prioriteringer og som kan inspirere Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre når de skal forhandle med regjeringen, avslutter Støre.

