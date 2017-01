Støtter Helgesen: - Ulvene må få fred

ANNONSE

Like før jul sa klima- og miljøminister, Vidar Helgesen (H), nei til ulvejakt.

Nå får Høyre-politikeren støtte av jeger Stein Lier-Hansen. Lier-Hansen er tidligere generalsekretær i Norges jeger- og fiskerforbund, og nå leder i NHO-forbundet Norsk Industri.

- Disse ulvene må få fred. De har ikke drept et eneste husdyr eller en eneste hund, påstår han. Tirsdagens ulvemøte ga ingen avklaring, sier Lier-Hansen til VG.

Lier-Hansen er selv en aktiv jeger.

Saken gjelder felling av fire ulverevir i Hedmark, noe Helgesen altså nylig sa nei til. Stein Lier-Hansen sier i et intervju med VG at en eventuell ulvejakt i dette tilfellet vil være i strid med Bern-konvensjonen.

- Jeg gir full støtte til statsråd Vidar Helgesen (H) i denne saken. Alt det faglige grunnlaget tilsier at det vil være i strid med Bern-konvensjonen å felle de fire ulveflokkene i Hedmark, sier Lier-Hansen til VG.

Bern-konvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad, for at felling av ulv skal kunne tillates.

- Det er ikke dokumentert at de har skadet husdyr eller hunder. At de har tatt noen elgkalver skulle da bare mangle. Det kan da ikke være slik at mennesket skal ha enerett på å felle elg? Ulvene er en del av naturen og må få tilgang til mat de også, fortsetter han.

Samtidig som at Lier-Hansen ytrer sin støtte til Helgesens avgjørelse, har Helgesen også blitt møtt med mange negative reaksjoner.

Møtte Solberg



Hedmark Høyre forventer at fylkeslagets ulvekrav blir møtt de nærmeste dagene, enten ved en ny tolkning av dagens regler eller ved at nye forslag fremmes.

Representanter for Hedmark Høyre møtte tirsdag statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på Statsministerens kontor, uten at det førte til noen avklaring på den betente ulvestriden i partiet.

- Det er ikke noen nye konklusjoner eller forslag til vedtak etter dette møtet. Vi oppfatter at vi har blitt lyttet til og tatt seriøst, og at det skal jobbes med saken i dagene fremover, sier førstekandidat i Hedmark Høyre, Kristian Tonning Riise, til NTB.

- Vi har en klar forventning om at det må komme noen ytterligere avklaringer de nærmeste dagene. Vi håper våre innvendinger, som ble formidlet på møtet, blir tatt på alvor.

Verken Solberg eller Helgesen ønsket overfor NTB å kommentere saken etter møtet.

Antyder løsning

Hedmark Høyre har opplevd et ras av utmeldinger etter at Helgesen like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker i ulvesonen.

- I dag fortsetter bestanden å vokse helt utenfor det målet Stortinget hadde satt. Det er situasjon vi har sagt klart fra om at vi ikke kan leve med. Det oppfatter jeg at både statsministeren og miljøministeren har forståelse for, sier Tonning Riise.

- Vårt tydelige krav er ganske enkelt at Stortingets bestandsmål i ulveforliket skal følges opp, og at vi er nødt til å komme ned på det. Vi er ikke så opptatt av hvordan det gjøres, legger han til.

Han antyder også hvor en løsning på floken kan ligge.

- En løsning kan enten finnes i form av en videre tolkning innenfor dagens rammeverk, eller ved at nye forslag fremmes. Det mulighetsrommet oppfatter jeg at det nå jobbes med å utforske, konstaterer Tonning Riise.

Møtes hos Helgesen

Partene i ulveforliket på Stortinget, nemlig Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og KrF, møtes onsdag hos miljøministeren for å drøfte situasjonen.

Samtidig har ulvemotstandere varslet en storstilt markering foran Stortinget og Helgesens kontor for å protestere mot hans beslutning.

- Denne saken er et være eller ikke være for Hedmark Høyre, sa stortingsrepresentant Gunnar Gundersen til NTB før møtet hos Solberg.

Han mener tolkningen til Justisdepartementets lovavdeling, som er begrunnelsen for Helgesens beslutning, er for snever.

- Den forholder seg kun til det såkalte skadepotensialet for beitedyr, ikke til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser, sier Gundersen.

De regionale rovviltnemndene har anbefalt å tillate lisensjakt på 47 ulver, ikke bare 15, som Helgesen har gått inn for.